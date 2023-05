Youngtimers discute d'une éventuelle fusion avec JHD Technologies

Zurich (awp) - La société de participations bâloise Youngtimers a entamé des discussions en vue d'une éventuelle fusion avec la société commerciale chinoise JHD Technologies. Les pourparlers sont encore à un stade initial, a précisé l'entreprise cotée à la Bourse suisse mercredi soir.

Le cas échéant, JHD serait intégrée dans Youngtimers et, en contrepartie, les propriétaires de la société chinoise recevraient de nouvelles actions Youngtimers. Vu la taille des deux entreprises, les rapports de propriété et de contrôle de la société baloise seraient grandement modifiés. L'entreprise fusionnée resterait cotée sur SIX.

Ji Hui Duo (JDH) Technologies dessert des magasins et supermarchés dans de petites cités chinoises peu connues. Elle fournit des prestations de commerce de détail et des services financiers, comme la logistique et les solutions de paiement. Elle indique détenir environ 110'000 commerces dans 5 provinces chinoises.

Perte nette réduite en 2022

Pour rappel, Youngtimers a indiqué début mai dernier avoir essuyé une perte de 10,7 millions de francs suisses en 2022, après une perte de 11,7 millions en 2021. Cette perte est due à des amortissements liés aux participations dans Garage Italia Group, Petrolicious et Talenthouse.

Fin 2022, l'entreprise n'avait aucun engagement bancaire et aucun engagement envers des tiers, à l'exception d'engagements liés au capital d'exploitation de 0,44 million. La société a depuis été placée sous une nouvelle direction et a adopté la forme plus légère de société holding.

mk/rp