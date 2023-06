Youngtimers renonce à fusionner avec JHD Technologies

Zurich (awp) - Youngtimers renonce à son projet de fusion avec la société commerciale chinoise JHD Technologies. La société de participations bâloise écrit avoir mis fin aux discussions entamées fin mai avec la société de l'Empire du milieu.

Dans un communiqué diffusé dans le nuit de jeudi à vendredi, Youngtimers précise avoir décidé de ne pas réaliser la transaction potentielle telle que définie lors de l'annonce des pourparlers. L'entreprise bâloise entend poursuivre sa quête d'éventuels partenaires à une fusion ou une acquisition.

Le projet de fusion avec JHD prévoyait une intégration de JHD dans Youngtimers et, en contrepartie, les propriétaires de la société chinoise devaient recevoir de nouvelles actions Youngtimers. L'entreprise fusionnée devait conserver sa cotation à la Bourse suisse.

Ji Hui Duo (JDH) Technologies dessert des magasins et supermarchés dans de petites cités chinoises peu connues. Elle fournit des prestations de commerce de détail et des services financiers, comme la logistique et les solutions de paiement. Elle détient environ 110'000 commerces dans cinq provinces chinoises.

Perte nette réduite en 2022

Pour rappel, Youngtimers a indiqué début mai dernier avoir essuyé une perte de 10,7 millions de francs suisses en 2022, après une perte de 11,7 millions en 2021. Cette perte est due à des amortissements liés aux participations dans Garage Italia Group, Petrolicious et Talenthouse.

Fin 2022, l'entreprise n'avait aucun engagement bancaire et aucun engagement envers des tiers, à l'exception d'engagements liés au capital d'exploitation de 0,44 million. La société a depuis été placée sous une nouvelle direction et a adopté la forme plus légère de société holding.

vj