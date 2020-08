Baloise Bank SoBa : un partenaire stable pour une période de défis

Un résultat d'exploitation (hors provisions spéciales) de 12,9 millions de francs, c'est-à-dire supérieur à celui de l'année précédente

Une croissance des opérations de dépôt en phase avec les visées stratégiques, ceci grâce à la progression des mandats de gestion de fortune (+ 12,1%)

Une rentabilité des opérations sur différences de taux d'intérêt stable, portée par l'expansion du crédit et des conditions de refinancement plus avantageuses

Un résultat semestriel de 8,8 millions de francs, grevé d'un effet non récurrent constitué d'investissements dédiés à la poursuite du développement stratégique de la banque (4,8 millions de francs) et à la mise en place de structures de distribution couvrant l'ensemble de la Suisse

La Baloise Bank SoBa a réalisé au premier semestre une bonne performance d'exploitation. Dans un contexte plombé par la pandémie du coronavirus, son résultat hors effets non récurrents est supérieur à celui de l'année précédente. « Dans des conditions de travail changeant de jour en jour, nos collaboratrices et nos collaborateurs ont accompli des prodiges d'adaptation qui ont grandement contribué au bon résultat des six premiers mois », note, très satisfait, le CEO de la Baloise Bank SoBa Jürg Ritz.

Fortune, prévoyance, financement : un domaine stratégique en croissance

Pilier numéro 1 de la banque, les opérations d'intérêts, ont bien résisté. La pression continue que les marges d'intérêt ont subie au premier semestre a été neutralisée par une reprise de l'expansion du crédit et des conditions de refinancement plus avantageuses.



Sans équivalent en Suisse, le guichet unique banque et assurance est à l'origine d'un nouveau bond des mandats de gestion de fortune et de conseil (+ 12,1% au premier semestre). « Avoir à disposition, sous un seul et même toit, un conseil financier à la fois complet et personnalisé est un besoin que le client éprouve quelles que soient les difficultés que connaisse le marché », ajoute Jürg Ritz.

Le développement stratégique du modèle d'entreprise actuellement en cours pénalise le résultat semestriel d'une provision spéciale unique de 4,8 millions de francs, sans laquelle le bénéfice net eût été supérieur à celui de l'année précédente (12,9 millions de francs).

Une distribution à l'échelle nationale

Née il y a vingt ans, la « success story » de la Baloise Assurances et de la Baloise Bank SoBa va se poursuivre à l'enseigne de la stratégie Simply Safe en gravissant un nouvel échelon. Tout en continuant d'investir dans la numérisation de son offre et de ses prestations, la Baloise entend aussi accélérer la mise en œuvre de son modèle d'entreprise de même que celle des solutions financières globales à guichet unique qu'il comporte. Pour plus de proximité avec la clientèle, ses prestations bancaires ne seront plus seulement fournies à l'avenir par ses succursales bancaires mais aussi, et à l'échelle de la Suisse tout entière, par le réseau des agences générales de la Baloise Assurances. Où qu'ils se trouvent, les clients auront alors à leur portée des solutions en adéquation avec leurs circonstances de vie ainsi qu'un suivi optimal dans chacun des créneaux « Prévoyance », « Fortune », « Protection contre les risques » et « Financement ». « Ils auront ainsi accès, près de chez eux, à une expertise combinant l'assuranciel et le bancaire », dit Michael Müller, CEO de la Baloise Suisse. Existant également pour les opérations en numéraire, cette prestation à échelle nationale permettra aux clients de retirer du numéraire sans frais à tout bancomat de la Suisse ou de s'en faire livrer à domicile par le service cash@home.

Une communication client complétée par le numérique : le E-Banking Messenger pour assurer entre le client et sa banque un dialogue sécurisé et mobile, complétant le conseil financier personnalisé

Depuis début juillet, les clients de la Baloise Bank SoBa ont à leur disposition un nouvel e-banking messenger intégré à leur application bancaire. Crypté et protégé par le login e-banking, il garantit une communication additionnelle sécurisée entre la banque et son client. La Baloise Bank SoBa répond ainsi au besoin qu'éprouvent les clients de compléter un conseil personnel couvrant l'ensemble du pays par une communication simple, sûre et mobile. Outre sa fonction chat, le messenger permet aux clients de s'abonner à des articles et des informations sur les sujets bancaires les plus variés. Qu'il s'agisse d'indications sur la bourse, de nouveautés sur des produits financiers ou d'informations sur Baloise E-Banking - le client décide lui-même des thèmes dont il souhaite être tenu au courant.



