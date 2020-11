Bâloise : La Baloise inaugure le plus grand calendrier de l'avent de la ville de Bâle

Bâle, 30 novembre 2020. Une animation de Noël sans précédent pour Bâle : le 1er décembre, la Baloise offrira aux regards le plus grand calendrier de l'avent de la ville. Vingt-quatre arbres de Noël magnifiquement décorés orneront durant la période de l'avent les fenêtres de la façade ouest de son nouveau siège principal et inviteront à flâner dans Baloise Park. Dans le cadre d'un concours seront en outre offerts vingt-quatre bons de Noël de 150 francs, à faire valoir auprès de l'entreprise de jardinage de la Fondation des entreprises formatrices des deux Bâle (LBB).

Le 1er décembre, les fenêtres de la façade ouest du nouveau siège de Baloise Group se transformeront en un calendrier de l'avent tel que la ville n'en a jamais vu. Vingt-quatre fenêtres - une par journée de l'avent - s'orneront d'autant d'arbres de Noël individuellement décorés. « L'année 2020 a été pour la société, pour nos partenaires ainsi que nos clients et nous-mêmes une année très pénible. D'où notre intention de faire de Baloise Park un lieu de contemplation invitant à s'émerveiller, à prendre son temps et à retrouver son calme. Mais cet impressionnant calendrier de l'avent est aussi une façon d'exprimer notre solidarité à celles et ceux qui, durant cette période éprouvante, nous ont honorés de leur confiance », a dit Gert De Winter, CEO de Baloise Group.

La Baloise tire au sort avec Radio Basilisk vingt-quatre bons de Noël Dans le cadre d'un concours consistant à répondre chaque jour à une question sur la Baloise, celle-ci fait cadeau de vingt-quatre bons de Noël d'une valeur de 150 francs, à faire valoir auprès de l'entreprise de jardinerie de la Fondation des entreprises formatrices des deux Bâle (LBB). Cette initiative est diffusée entre 16h00 et 19h00 les jours ouvrables dans l'émission « Basilisk Extra » de Radio Basilisk. Les formulaires de concours peuvent être remplis à l'adresse www.basilisk.ch ou www.baloise.ch/baum. Pour se préparer à ce concours peut être retiré gratuitement, dès aujourd'hui, auprès de la réception sud de Baloise Park, un livre sur le jubilé de la Baloise.