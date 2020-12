Bâloise : Roman Bär devient agent général à Saint-Gall et Appenzell

Bâle, 1 décembre 2020. Roman Bär devient au 1er décembre 2020 le nouvel agent général de la Bâloise Assurances à Saint-Gall et Appenzell. Le comité de direction de la Bâloise Assurances se réjouit d'avoir trouvé en la personne de Roman Bär un collaborateur de longue date comme nouvel agent général pour l'agence St-Gall/Appenzell.

Roman Bär (45 ans) a rejoint la Bâloise comme trainee en 2004. Il a ensuite assumé les fonctions d'assistant du responsable Distribution & Marketing ainsi que de chef de vente junior et conseiller à la clientèle. À partir de 2008, il a participé largement, en tant que responsable de projet, au développement d'un nouveau modèle d'affaires pour la Distribution avant d'occuper le poste de responsable Sales Competence Center en 2009 et de chef de vente en 2010. Dans sa dernière fonction, il était depuis 2015 responsable Développement de la distribution dans les régions Zurich / Suisse centrale et orientale. Depuis le mois d'août, Roman Bär dirige ad interim l'agence générale St-Gall/Appenzell et prend officiellement sa nouvelle fonction le 1er décembre 2020. «Je me réjouis de pouvoir, comme agent général, assumer une responsabilité de conduite opérationnelle et apporter une contribution active et mesurable au développement de notre distribution», indique Roman Bär.

En 1997, Roman Bär a quitté Sursee (LU) pour sa formation et a rejoint la Suisse orientale où il a étudié à l'Université de Saint-Gall (HSG) les sciences économiques en se spécialisant en sociologie et en psychologie organisationnelle. Depuis 2014, il vit avec sa femme et leurs deux enfants à Teufen dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Roman Bär est membre de la Société appenzelloise des officiers et aime sillonner le pays d'Appenzell avec son gravel bike.

«Nous sommes très heureux d'avoir trouvé en la personne de Roman Bär un agent général pour la région St-Gall/Appenzell qui possède une vaste expérience en matière de distribution et se distingue par son engagement de longue date au sein de l'entreprise. Nous lui souhaitons beaucoup de succès et de satisfaction dans l'accomplissement de sa nouvelle tâche», déclare Mathias Zingg, responsable Distribution & Marketing et membre du comité de direction de la Bâloise Assurances.

Avec environ 40 collaborateurs répartis sur ses sept sites (Saint-Gall, Arbon, Heerbrugg, Flawil, Wattwil, Herisau, Appenzell), l'agence générale St-Gall/Appenzell dispose d'une forte présence locale. Sur le site de Saint-Gall, des spécialistes dans les affaires d'entreprises, le service des sinistres et les opérations bancaires proposent une assistance qualifiée. De plus, trois apprentis ont la possibilité de suivre une formation sur place.