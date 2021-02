Bâloise : VROOM.be étend son offre numérique pour les crédits automobiles en collaboration avec Mozzeno

Anvers, 26 janvier 2021. Le moteur de recherche VROOM.be offre désormais à ses visiteurs la possibilité de conclure un crédit en ligne pour l'achat de leurs véhicules d'occasion. En collaboration avec Mozzeno, les particuliers peuvent prendre un crédit pour l'achat d'une voiture dans les 24 heures et ce, de manière entièrement numérique. À travers cette nouvelle étape, VROOM.be élargit ses prestations en ligne et a choisi, avec Mozzeno, un partenaire innovant et en pleine croissance qui commercialise des crédits collaboratifs en Belgique. VROOM.be est une filiale de la plateforme de mobilité Mobly qui a permis à la Baloise Insurance d'élargir son offre de prestations dans le domaine de la mobilité en 2018.

VROOM.be aspire à une offre globale pour ses voitures achetées en ligne. En collaboration avec Mozzeno, VROOM.be propose désormais aussi de conclure un crédit automobile en ligne. À travers un processus entièrement numérique et dans les 24 heures, des acheteurs potentiels peuvent financer l'achat de leur nouveau véhicule d'occasion simplement et sans contact physique.

Crédit collaboratif L'activité de Mozzeno est structurée autour d'une communauté d'investisseurs qui met, à travers la start-up, indirectement de l'argent à la disposition de consommateurs qui cherchent un crédit pour un projet, leurs études, des travaux de rénovation ou justement une voiture. Avec Mozzeno, l'emprunteur ne contracte pas son crédit auprès d'une multinationale ou d'un établissement financier. Il s'agit ici d'un crédit collaboratif.

Taux d'intérêt à partir de 3,4% Tout se fait en ligne, de la proposition à la signature du contrat, ce qui rend le processus très accessible et efficace. Le calcul du taux d'intérêt annuel effectif repose sur un algorithme objectif qui examine le profil de l'emprunteur. Le taux d'intérêt commence à 3,4%. De plus, il est possible d'emprunter 110% du prix d'achat pour couvrir les éventuels frais supplémentaires (pneus d'hiver, coffre de toit, etc.).

Économie de partage Avec environ 17 millions de visiteurs et plus de 32 000 annonces publicitaires par an, VROOM.be touche un large public. La société mère Mobly continue aussi de se concentrer sur un éventail de prestations plus complet et sur une plus grande facilité d'utilisation. «Grâce au service de crédit automobile numérique et efficace de Mozzeno, nous faisons un nouveau pas en avant avec VROOM.be», explique Hans De Mondt, CEO de Mobly. «Par le biais de cette collaboration, nous souhaitons proposer des crédits équitables avec des investisseurs locaux. Le principe de l'économie de partage de Mozzeno correspond parfaitement à nos idées et à nos valeurs. Cette collaboration est une décision tout à fait logique et nous envisageons d'intégrer Mozzeno de manière encore plus rationnelle dans VROOM.be. Nous réfléchissons aussi à étendre le crédit à d'autres formes de mobilité que les voitures.» La plateforme de mobilité Mobly fait partie de l'écosystème Mobilité de la Baloise depuis 2018.