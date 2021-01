FRIDAY, assurtech de la Baloise, continue de développer sa plateforme d'assurance numérique et renforce son équipe dirigeante

Bâle/Berlin, le 16 janvier 2021. Lancée par la Baloise, l'assurtech FRIDAY poursuit le développement de sa plateforme d'assurance numérique et renforce avec l'arrivée de Nate Glissmeyer et Robin Latz son équipe dirigeante. L'assureur numérique berlinois compte sur ce gain de savoir-faire pour accélérer sa croissance et sa profitabilité.

FRIDAY a dévoilé lors de la journée des investisseurs de Baloise Group du 29 octobre 2020 les objectifs qu'elle poursuivra jusqu'en 2025. Pour activer sa croissance et sa profitabilité, l'assureur numérique développe encore sa plateforme et sa présence sur le marché et renforce en outre, avec l'arrivée de Nate Glissmeyer et Robin Latz, son équipe dirigeante.

Nate Glissmeyer entre à la direction de FRIDAY, où il exerce la fonction de Chief Platform Officer en charge du développement des produits numériques et de la plateforme d'assurance, et Robin Latz assume, lui, la direction de la succursale allemande de FRIDAY, dont il est le répondant pour le pays.

« La Baloise nourrit pour FRIDAY de grandes ambitions de croissance. Avec Nate et Robin entrent à sa direction deux personnalités de grande envergure, disposant du numérique et de l'assurance des connaissances à la mesure des objectifs ambitieux que se donnent la Baloise et FRIDAY », dit Gert De Winter, CEO de Baloise Group.

En ouvrant en 2020 un nouveau de hub de technologie à Varsovie, FRIDAY avait déjà manifesté son ardeur à faire avancer et l'innovation et les produits. Avec l'appui d'un groupe d'experts de calibre international, FRIDAY a mis en service en un rien de temps, sous la direction du CTO Tristan Schuler, une plateforme d'assurance des plus modernes et ce, avec une expertise technologique annonciatrice d'une croissance rapide.

Depuis 2004, Nate Glissmeyer a exercé à Seattle, chez Amazon, plusieurs fonctions de management et dirigé avec succès des équipes de technologie et de produits du géant de l'e-commerce. De son temps comme Director of Product Management ont vu le jour sur le marché quantité d'innovations dont profitent encore actuellement des millions de clients d'Amazon. Avant son entrée à la Baloise, Nate Glissmeyer exerçait au comité directeur de HolidayCheck Group AG à Munich les fonctions de Chief Product Officer et de Chief Technology Officer.

« À la pointe de l'e-commerce, Nate Glissmeyer a développé des technologies innovantes et assuré le succès international de plateformes numériques et de produits utilisés par des millions de personnes. Son expérience profitera directement à l'offre de produits de FRIDAY », explique Christoph Samwer, CEO de FRIDAY. « FRIDAY entend en outre donner un nouveau coup d'accélérateur à sa croissance et quintupler en cinq ans, à 150 millions d'euros, le volume de ses primes brutes. L'évolution du marché allemand sera en l'occurrence déterminante, et nous sommes donc heureux d'avoir à bord en la personne de Robin Latz un responsable compétent pour ce marché. Avec l'immense expérience qu'il possède, il conduira, d'ici à 2025, l'entité allemande à la profitabilité », ajoute Christoph Samwer.

Économiste en entreprise d'assurance, Robin Latz a travaillé plus de dix ans à Allianz et à Zurich Assurance, concevant pour ces entreprises des offres de produits et assurant à leurs portefeuilles une profitabilité durable.

