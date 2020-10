L'avion antigrêle de la Baloise: tendance positive pour la saison de grêle 2020

L'avion antigrêle de la Baloise, un Cessna spécialement équipé pour des missions de prévention, est à pied d'œuvre pendant tout la saison de grêle, ceci depuis août 2018, avec un périmètre de vol limité pendant la phase pilote à la Suisse alémanique. La technique utilisée pour la vaccination des nuages est sans danger pour les gens et la nature. Du début mai à la fin septembre, il va se positionner sous les nuages de grêle, qu'il vaccine pour empêcher la formation de grêlons de gros diamètre. Basée sur les données internes des vingt dernières années concernant les dégâts dus à la grêle, l'analyse interne de ces dégâts fait apparaître une tendance positive.

Sinistres véhicules à moteur en baisse

L'assurance véhicules à moteur est une des principales victimes de la grêle. Une analyse interne du nombre de sinistres dans ce secteur montre que, par rapport aux années 2000-2017, les dépenses liées aux sinistres de grêle sont restées à un niveau constamment bas depuis le début de la vaccination ciblé des nuages. Il se situe actuellement dans la moyenne des millions à un chiffre.

Les chutes de grêle seraient en baisse d'intensité

En 2020 ont été dénombrés quatre « épisodes de sinistralité » (journées de plus de 50 sinistres) ayant motivé des missions de l'avion antigrêle. Ces jours-là, le montant moyen des sinistres a été d'environ 10% inférieur à la moyenne annuelle, ce qui permet de conclure à une moindre intensité. Depuis 2018, année où ont commencé les vols, le nombre annuel de sinistres est au total d'un niveau relativement faible.

Un projet solide sur ses jambes

À l'analyse de ses données de sinistralité, la Baloise ajoute une étroite collaboration avec l'EPF, laquelle étudie du point de vue scientifique la vaccination ciblée des nuages. Des experts réunis en « conseil antigrêle » débattent en outre de la méthodologie de cette prévention commune des orages de grêle. De ce conseil font partie des représentants des établissements cantonaux d'assurance des bâtiments, de l'Union suisse des paysans, de l'Association suisse d'Assurances ASA, ainsi que de la Société suisse d'assurance contre la grêle. Malgré une tendance réjouissante à la baisse d'intensité des chutes de grêle, il serait prématuré de se prononcer sur l'efficacité de l'avion antigrêle. La phase pilote du projet terminée, la Baloise dressera avec l'EPF et les partenaires du conseil antigrêle le bilan des dernières années et décidera de la suite du projet », a expliqué Thomas Schöb, responsable de la division Sinistres et membre de la direction de la Baloise Suisse.

La Baloise et la grêle

Pour ce qui est de la prévention et du règlement des sinistres, La Baloise a pris ces dernières année contre les intempéries et la grêle des mesures innovantes et de grande ampleur. Par exemple, se montrant proactive, en envoyant à tous ses clients habitant des régions touchées par des épisodes de grêle de grande violence des SMS ou des courriels leur demandant s'ils avaient subi des dégâts, auquel cas un lien joint à l'envoi permettait au client d'annoncer aussitôt son sinistre. En cas de gros événements météo ont en outre été mis à disposition dans les régions sinistrées des « drive-in de grêle » offrant au client la possibilité de faire estimer les dégâts subis par son véhicule et de prendre l'avis d'un expert quant aux réparations et aux modes de dédommagement. D'où un règlement des sinistres rapide et simple, particulièrement apprécié dans ce genre de situation.

Autres informations

Datenschutz

Bei der Baloise nehmen wir den Datenschutz sehr ernst. Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO) möchten wir Sie informieren, dass wir Ihre Kontaktdaten (von Ihnen geliefert oder öffentlich zugänglich) in unserer Datenbank verwalten, um Ihnen unsere Medienmitteilungen zustellen zu können. Sollten Sie sich vom Newsletter abmelden wollen, können Sie dies mittels Link am Ende dieser Mitteilung tun. Ihre Daten werden dann von unserer Datenbank gelöscht.

Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations:tél.: +41 58 285 76 09

Investor Relations: tél.: +41 58 285 81 81