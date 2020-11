La Baloise élargit son écosystème Mobilité en créant « aboDeinauto »

Bâle, le 4 novembre 2020. En annonçant le 29 octobre 2020 sa nouvelle phase stratégique « Simply Safe : Season 2 », la Baloise a indiqué qu'elle allait donner jusqu'en 2025 une impulsion significative à ses écosystèmes Mobilité et Home et faire en sorte que ses revenus ne soient plus seulement générés par son cœur de métier d'assureur mais également par le fee-business et des écosystèmes de service dont les bases ont été jetées ces dernières années. En créant « aboDeinauto », premier service d'abonnement exclusivement pour voitures de seconde main, la Baloise a élargi son écosystème Mobilité. « aboDeinAuto » est né d'une coopération avec Bridgemaker, le Corporate Company Builder indépendant No 1 d'Europe.

Baloise Group et le Corporate Venture Builder berlinois Bridgemaker mettent sur le marché « aboDeinauto », le premier offreur d'abonnements exclusivement pour véhicules de seconde main. Cela se fait grâce à une étroite coopération avec les concessionnaires automobiles qui participent au marché en pleine croissance des abonnements automobiles par l'intermédiaire d'aboDeinauto.

« aboDeinauto » - un abonnement pour voitures de seconde main

La création par la Baloise d'une entreprise mettant à disposition une voiture moyennant un montant mensuel fixe vient s'ajouter aux prestations d'un écosystème en constante évolution. « Avec aboDeinauto, nous nous positionnons sur un marché hautement prometteur, à fort potentiel de croissance et riche en interconnexions avec notre écosystème Mobilité », explique Patrick Wirth, le responsable de l'unité Mobilité de Baloise Group. Lancée en novembre 2020 à Berlin et dans sa périphérie, cette start-up est appelée à s'étendre rapidement à d'autres pôles économiques du pays. Avantageux, simple et flexible, l'abonnement mensuel donne au client la possibilité de s'offrir la voiture de ses rêves, bien que de seconde main, sans s'engager à long terme. En travaillant en étroite collaboration avec les marchands de voitures usagées, « aboDeinauto » permet à ceux-ci de raccourcir grâce à ce nouveau modèle économique les immobilisations de leurs véhicules.

Les liens très étroits qu' « aboDeinauto » entretient avec les professionnels lui donnent accès à un grand nombre de véhicules qu'il propose ensuite à des conditions particulièrement avantageuses, ce en quoi il se distingue des abonnements existants. Le tarif mensuel s'entend impôts, assurance, immatriculation, entretien et flexibilité maximale compris. La durée minimum de l'abonnement est d'un mois. Pour ce qui est du kilométrage, le client a le choix entre cinq options allant de 500 à 2500 km par mois. « aboDeinauto donne au client une flexibilité, une insouciance et un avantage financier qu'il n'aurait pas si la voiture lui appartenait », explique Alexander Thieme, CEO par intérim d' « aboDeinauto » et Venture Partner de Bridgemaker.

Le modèle d' « aboDeinauto » a pour caractéristique une coopération directe avec les marchands de voitures usagées, associés dès le début au développement du produit. Le fait que leurs véhicules soient proposés moyennant des abonnements lucratifs leur permet de faire tourner plus rapidement leurs stocks et d'optimiser ainsi leur ligne de crédit. « aboDeinauto » se considère comme un partenaire des marchands, y compris lorsque les temps sont durs, et l'immensité du choix qu'il offre à ses clients a pour atout supplémentaire la rapidité de la mise à disposition des véhicules.

400 000 nouveaux clients et 100 millions de francs de chiffre d'affaire.

Gert De Winter, CEO Baloise Group, est ravi : « Nous avons présenté dans le cadre de la journée des investisseurs 2020 toute une série d'innovations stratégiques grâce auxquelles la Baloise sera d'ici quelques années en mesure de fournir dans ses écosystèmes Mobilité et Home des services à base technologique. La création d' « aboDeinauto » fait partie des mesures devant permettre d'atteindre cet objectif. Apparues toutes deux sur le marché allemand, ces deux entreprises ont un potentiel européen. À partir de 2025, les initiatives lancées au sein de l'écosystème Mobilité devraient déboucher sur un gain de 400 000 nouveaux clients et un chiffre d'affaire de 100 millions de franc par an. »

À propos de Bridgemaker

Bridgemaker est le No 1 européen des Corporate Company Builders indépendants. Constituée d'entreprises expérimentées et novatrices, son équipe aide les champions qui s'ignorent à découvrir en créant des start-up innovantes, se situant en dehors de leur périmètre opérationnel habituel, toute l'étendue de leur potentiel. Le moteur du succès est le partenariat qui existe entre l'équipe et les experts des entreprises. Créé en 2016 par Henrike Luszick, Bridgemaker a lancé à ce jour plus de dix entreprises et autant de réussites.

