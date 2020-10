La journée des investisseurs de la Baloise disponible en ligne

Bâle, 29 octobre 2020. Baloise Group a présenté lors de sa journée des investisseurs les contenus de sa phase stratégique « Simply Safe: Season 2 », lesquels montrent les objectifs que l'entreprise s'est donné pour la période 2022 - 2025, à savoir entrer dans le top 5% des employeurs européens, acquérir 1,5 million de nouveaux clients et générer 2 milliards de francs de liquidités, dont 60% à 80% qui seront versés en espèces. Elle a également l'ambition d'exploiter le potentiel de croissance considérable de son assureur numérique FRIDAY et d'ajouter à ses piliers « Assurance » et « Asset Management & Banking » un troisième pilier, constitué des écosystèmes « Home » et « Mobilité ». Pour ce segment, la Baloise ambitionne une estimation d'objectifs de 1 milliard de francs.