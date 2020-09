Le Baloise Park ouvre ses portes

La construction du Baloise Park, juste devant la gare CFF à Bâle, aux portes de la ville, a été suivie par le public. L'heure est désormais venue: le nouveau siège de Baloise Group sera inauguré officiellement cette semaine. Les pavés communs et l'accès au Boulevard Aeschengraben mettent en valeur l'ensemble des quatre bâtiments formant le Baloise Park. Au cours des dernières années, le Baloise Park Nord - tel est le nouveau nom du bâtiment situé à Aeschengraben 21 - a lui aussi été renové. Les investissements dans ce complexe avec ses quatre bâtiments du Baloise Park sont un engagement clair en faveur du site de Bâle. Les bâtiments et l'architecture moderne changeront et marqueront durablement les environs de la gare.

Sur la zone entre Aeschengraben, Parkweg et Nauenstrasse à Bâle, 1300 nouveaux bureaux et 264 chambres d'hôtel ont vu le jour. «Pour nous, le Baloise Park constitue non seulement un investissement immobilier mais il est aussi le nouveau siège du groupe. Ainsi, il incarne notre engagement en tant que groupe en faveur du site de Bâle», se réjouit le président du conseil d'administration, Andreas Burckhardt, et ajoute: «Le Baloise Park permet à la ville de porter un regard tout nouveau sur notre entreprise. Une entreprise a un visage et celui-ci est défini par les collaborateurs et la direction du groupe mais aussi par les immeubles. Avec l'ensemble des trois nouveaux bâtiments conçus par trois architectes différents, la ville est également gagnante en tant que centre d'affaires et d'assurance.» Le CEO du groupe, Gert De Winter, déclare à propos du nouvel environnement de travail: «Le Baloise Park avec ses flex offices et ses open spaces illustre la culture de l'entreprise: des modes de travail flexibles et une communication directe.» Le siège du groupe est donc en cours d'ouverture. Il sera suivi plus tard par le Centre de formation de la Baloise dans le Baloise Park Est et le Mövenpick Hotel dans le Baloise Park Ouest.

Siège du groupe de la Baloise dans le Baloise Park Sud

Le siège du groupe, le Baloise Park Sud, a été conçu par les architectes bâlois Diener & Diener. Le nouveau siège de Baloise Group séduit par un effet particulier: les vitres de près de sept mètres de haut sont arrondies en direction de la place et s'étendent sur deux étages. Outre les bureaux de la Baloise, le complexe offre des conditions-cadres optimales pour présenter la collection d'art de Baloise Group. Une partie pourra être admirée au rez-de-chaussée du nouveau forum des arts public de Baloise Group.

Centre de formation dans le Baloise Park Est

Des formes claires et une façade en béton rougeâtre: le Baloise Park Est, qui comporte dix étages, a été conçu par l'architecte grison Valerio Olgiati. Les trois premiers étages du bâtiment doté d'une cour intérieure accueilleront le centre de formation de Baloise Group. Outre des bureaux, ce bâtiment dispose également d'un centre de fitness.

Mövenpick Hotel au Baloise Park Ouest

Le Baloise Park Ouest, haut de 89 mètres, a été conçu par les architectes bâlois Miller & Maranta et abrite l'hôtel 4 étoiles supérieur Mövenpick. «L'emplacement près de la gare CFF est sensationnel. L'accessibilité avec les transports publics, le train et l'avion est idéale», se réjouit Reto Kocher, General Manager du nouveau Mövenpick Hotel Basel, qui ouvrira ses portes au premier trimestre 2021. Les sept derniers étages de ce bâtiment de 24 étages sont utilisés comme surfaces de bureaux.

Baloise Park Nord

Depuis 40 ans le siège de la Baloise: le bâtiment implanté à Aeschengraben 21 a été construit dès 1980. Ce bâtiment de huit étages a été conçu par les architectes Burckhardt+Partner. Avec les trois nouveaux bâtiments, le siège principal de Bâloise Suisse constituera à l'avenir le Baloise Park.

