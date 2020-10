Le parcours gagnant 'Simply Safe' se poursuit : nouveaux objectifs stratégiques pour la Baloise

Gert De Winter, Group CEO, est ravi de profiter de la retransmission de cette journée des investisseurs pour entrer dans le détail de la phase stratégique suivante :

« Je suis très fier des résultats obtenus à ce jour. Depuis le lancement de notre programme stratégique Simply Safe, on a vu la Baloise répondre aux exigences de ses principaux groupes de parties prenantes, accéder aux 10% des meilleurs employeurs de l'industrie financière européenne, attirer plus de 600 mille nouveaux clients, générer 1,3 milliard de francs en espèces et obtenir pour ses actionnaires un rendement total de 34%. La Baloise a en outre renforcé au plan interne la sensibilité à des thèmes tels que l'orientation client, l'innovation, l'évolution numérique ou la transformation culturelle et donné à l'assurance européenne de nouveaux repères. La phase stratégique suivante - 'Simply Safe: Saison 2' - verra la Baloise tenir son cap porteur et renforcer d'un cran supplémentaire son tiercé gagnant « collaborateurs », « clients », « investisseurs » et se donner dans ces trois dimensions des objectifs nouveaux et ambitieux. Elle tablera pour les atteindre sur la solidité de son cœur de métier et sur l'innovation, appelée à jouer durant la Saison 2 un rôle déterminant. S'ajoutant à nos secteurs Assurance et Asset Management & Banking, nos initiatives d'innovation constitueront un pilier porteur, dont l'objectif, évalué à 1 milliard de francs, devrait fournir d'ici à 2025 une contribution substantielle au secteur opérationnel ainsi qu'à l'appréciation du groupe Baloise. Je me réjouis d'inaugurer prochainement, avec tous mes collègues, la Saison 2 et de faire de la Baloise un partenaire indispensable et durable de la vie de toutes nos parties prenantes. »

Les objectifs de la phase stratégique 'Simply Safe : Saison 2', de 2022 à 2025

Entrer dans le top 5% des employeurs européens

(état actuel : top 10% de l'industrie financière européenne)

Ce qui singularise la Baloise, ce sont ses collaboratrices et ses collaborateurs. La culture Baloise, qu'ils contribuent à façonner, est pour l'entreprise un avantage concurrentiel significatif. Satisfaits, engagés, prenant des initiatives, ils donnent à la clientèle un surcroît de satisfaction. La Saison 1* de Simply Safe a notamment eu pour but d'augmenter leur bien-être et de passer ainsi du top 30% dans le top 10% des meilleurs employeurs de l'industrie financière européenne. Ce but a été atteint dès le deuxième semestre 2020. Mais plus ambitieux encore est celui que la Baloise s'est fixé pour la Saison 2, à savoir entrer d'ici fin 2025, tous secteurs économiques confondus, dans le top 5% des employeurs européens et se donner ainsi les moyens de pouvoir prétendre à ce que l'Europe compte de mieux comme talents. Ceci non seulement afin de posséder pour l'assurance, son cœur de métier, les meilleurs collaboratrices et collaborateurs qui soient, mais également pour être à la pointe du secteur technologique des écosystèmes Home et Mobilité, dont le développement sera mesuré par un indicateur de performance publié d'année en année à partir de 2022.

*Phase stratégique 2017 - 2021.

Clients : acquérir 1,5 million de nouveaux clients en quatre exercices

(à ce jour: 1 million de nouveaux clients en quatre exercices)



S'agissant de l'objectif de croissance fixé pour la Saison 1 de Simply Safe, à savoir un million de nouveaux clients d'ici à fin 2021, soit sur cinq ans, la Baloise tient bien son cap. À ce jour a été réalisé un gain organique de plus de 600 mille nouveaux clients. En plus d'une nouvelle augmentation dans les secteurs existants, la Baloise compte sur le développement en cours de ses écosystèmes Home et Mobilité pour agrandir encore son potentiel de croissance et acquérir durant la Saison 2 1,5 million de nouveaux clients en quatre ans et accroître ainsi d'environ 30% sa clientèle. Ceci grâce à une gestion des clients cibles garantissant une qualité de portefeuille toujours aussi élevée. L'augmentation du nombre de clients passera par la création de nouveaux points de contact clients résultant de l'extension systématique des écosystèmes et du lancement de produits assurantiels et financiers innovants et orientés clients.





Investisseurs: augmenter de 25% la génération de liquidités

(But : un flux de liquidités de 2 milliards de francs à destination de la Bâloise Holding en quatre exercices au lieu de cinq)

La Baloise, qui a été ces dernières décennies un investissement stable et fructueux pour ses actionnaires, est en bonne voie pour atteindre son objectif de génération de liquidités et tenir ainsi sa promesse « up only ». Depuis le début de « Simply Safe », elle a augmenté son dividende de 28,3%, racheté 3 millions d'actions et généré ces quatre dernières années, malgré la volatilité des marchés due au coronavirus, un rendement actionnarial de 34%. Ceci tout en maintenant un taux de capitalisation élevé et en consacrant des investissements à son cœur de métier ainsi qu'à une multitude d'initiatives de numérisation et de transformation. Pour la phase stratégique suivante est prévue une gestion du capital plus ambitieuse, devant assurer à la Bâloise Holding un flux de liquidités de 2 milliards de francs en quatre ans, soit une progression de 25% par rapport à la Saison 1 de Simply Safe. En complément à l'augmentation de son retour de liquidités, la Baloise se donnera aussi, dorénavant, une ambition concernant l'utilisation des liquidités.

La Baloise vise à affecter 60% à 80% de son flux de liquidités au paiement du dividende. Entre 10% et 30% des liquidités seront investis dans des projets d'innovation. Les liquidités non utilisées seront consacrées à des mesures de gestion du capital telles que les rachats d'actions.

Axes stratégiques et ambitions

Pour atteindre les ambitieux objectifs de Simply Safe Saison 2 ont été définis sur la base des enseignements de la Saison 1 les quatre axes stratégiques suivants :

Focus: focus sur le cœur de métier d'assureur

Reimagine: amélioration du vécu client

Diversify: diversification visant de nouveaux champs d'activité

Transform: Culture et agilité comme principaux moteurs de la transformation

Quels que soient les secteurs, la Baloise attache à la durabilité une importance centrale. Elle a conçu dans cet esprit un nouveau modèle de création de valeur montrant comment générer pour ses collaborateurs, ses clients, ses actionnaires, l'environnement, ses partenaires ainsi que la société une valeur durable.

Focus sur le cœur de métier d'assureur

S'articulant sur les réussites de la Saison 1, l'axe stratégique « Focus », qui subsume toutes les initiatives du cœur de métier, englobe les segments vie et non-vie ainsi que les thèmes cash et capital. À ce sujet sont par exemple à signaler le retournement de situation opéré en Allemagne, l'amélioration du taux sinistres-coûts du segment non-vie, la résilience accrue du segment vie de même que la croissance obtenue sur les marchés clés de l'entreprise.

Les dimensions les plus importantes ainsi que les ambitions financières qui en découlent pour la Saison 2 de Simply Safe se présentent de la façon suivante :

Segment non-vie

Une croissance profitable dans nos segments cibles clientèle privée et PME.

Des synergies de coûts d'environ 200 millions de francs** obtenues grâce à des simplifications. Par exemple en réduisant des complexités et en améliorant la cohésion entre les entités du groupe.

Une profitabilité accrue, s'accompagnant d'un taux sinistres-coûts de l'ordre de 90%, (contre 90% à 95% auparavant).



**Toutes entités du groupe confondues, ajustées de la croissance.

Segment vie

Le segment vie, un partenaire sûr s'appuyant sur une gamme étendue de solutions d'assurance couvrant la totalité des besoins de gestion financière et de gestion de fortune des clients.

Une marge d'intérêt résiliente, encore attendue à plus de 75 points de base après trois décennies, ainsi qu'un résultat des risques toujours aussi fort.

Une contribution à l' EBIT de plus de 200 millions de francs par exercice ainsi que d'autres contributions notables au flux de liquidités.

Capital et liquidités

2 milliards de francs en quatre ans, soit un flux de liquidités à destination de la holding dépassant de 25% celui de la Saison 1.

60% à 80% du flux de liquidités sont consacrés au paiement du dividende, 10% à 30% sont investis dans des projets d'innovation et dans la gestion du capital.

Amélioration du vécu client

Lancée durant la Saison 1, l'approche omnicanale a montré à la Baloise toute l'importance que l'approche de service revêt quant aux canaux et produits entrant dans l'interaction client. Avec son axe stratégique « amélioration du vécu client », la Baloise va plus loin et vise à rendre cette interaction encore plus simple pour ses clients et ses partenaires. En analysant systématiquement le feed-back donné par ses clients, en s'employant à mieux comprendre ses clients et en consacrant a une analyse moderne des données ainsi qu'à la numérisation des moyens significatifs, la Baloise crée une expérience client simple et agréable et améliore la qualité des rapports qu'elle entretient avec eux et avec ses partenaires.

Forte de ces compétences, la Baloise a pour la période 2022-2025 les ambitions suivantes :

Acquérir 1,5 million de nouveaux clients (+30%) et en faire grâce aux ventes croisées et aux montées en gamme des clients loyaux, fidèles et profitables.

Agrandir les opérations pour clients tiers du segment gestion d'actifs et banque et générer ainsi des fonds de tiers d'un montant d'au moins 10 milliards net de francs.

Faire de la durabilité une caractéristique déterminante de tous les actifs que la Baloise a sous gestion.

Une diversification visant de nouveaux champs d'activité

La diversification est la clé du succès pour tout assureur souhaitant faire une longue carrière sur le marché. Aussi la Baloise s'est-elle promis dès la Saison 1 de Simply Safe d'être plus qu'un assureur traditionnel. Cet objectif en point de mire, elle a consacré ces dernières années environ 200 millions de francs à se constituer et à développer un portefeuille d'innovation plus spécialement axé sur les écosystèmes Home et Mobilité. Ce en quoi elle s'adresse avec succès à des besoins en plein développement. Ces initiatives devraient déjà dégager en 2020 un chiffre d'affaires de 50 millions de francs. Et cela ira en s'amplifiant durant la Saison 2 de Simply Safe, de façon à faire de la Baloise une entreprise basée technologie, dont les prestations, au lieu d'être limitées à un secteur unique, s'inscrivent dans un réseau de services qui simplifient la vie des gens. La Baloise devient ainsi un prestataire de services financiers dont le moteur est la technologie et un acteur d'écosystèmes important, dont les clients ne veulent plus se priver.

Les ambitions que la Baloise a pour sa période de diversification allant de 2022 à 2025 :



115 millions de francs au total (Saison 1: 50 millions de francs). Poursuivre sa fructueuse collaboration avec Anthemis Strategic Ventures et augmenter le volume de fonds d'environ 65 millions de francs, le portant ainsi à

Développer fortement les écosystèmes Home et Mobilité, atteindre du même coup un chiffre d'affaires de plus de 200 millions de francs en 2025 et acquérir 650 mille clients supplémentaires.

Continuer de tirer parti du gros potentiel de croissance de l'assureur numérique FRIDAY. L'ambition est de multiplier son chiffre d'affaires par cinq et d'atteindre ainsi 150 millions d'euros et de parvenir au seuil de profitabilité en Allemagne.

Atteindre pour l'innovation conduite par la Baloise une évaluation des objectifs en tant que troisième pilier, en plus de l'assurance et du segment Asset Management & Banking, de l'ordre de 1 milliard de francs*** d'ici à 2025.

***Fondée soit sur des valeurs de marché, des évaluations de transactions, soit sur des procédés multiples ou DCF.

Une transformation propulsée par la culture et l'agilité

La culture d'entreprise unique de la Baloise est tout à la fois la ressource et le carburant de l'ambitieuse réorganisation stratégique lancée au début de la Saison 1 de Simply Safe. Pour bien terminer sa Saison 1 et commencer avec énergie la Saison 2, la Baloise met en œuvre plusieurs outils et approches, dont des méthodes de travail agiles. Les principes qui seront atteints et établis dans l'ensemble de l'entreprise sont la transparence de l'information et du travail, l'habilitation des experts et une chaîne de création de valeur plus courte. Dorénavant, les résultats seront fournis par des cycles plus courts et le feed-back des clients et des utilisateurs sera mieux exploité. En l'occurrence, la Baloise ne part pas de zéro. Elle possède déjà des modes de travail agiles une expérience de plus de mille personnes-année faisant d'elle une entreprise leader de ce domaine. Le succès des méthodes de travail modernes dépend également d'une infrastructure IT permettant de travailler en mode agile et collaboratif. Le « poste de travail numérique » a bénéficié ces dernières années de gros investissements. Comptant déjà plus de onze mille postes de travail mobiles, la Baloise a été en mesure, pour faire face au confinement dû au coronavirus, d'instaurer en une semaine un télétravail sûr et sans restrictions pour 98% de ses collaboratrices et collaborateurs.

Les ambitions de la transformation de l'entreprise :

Devenir, grâce aux méthodes de travail agiles, une entreprise durablement novatrice et réactive, proposant ses multiples services dans le cadre d'une structure et réseau.

Ramener durablement le coût de l'infrastructure IT à 20 millions de francs par année, ceci grâce à des optimisations du paysage système basées cloud ainsi qu'à une standardisation et une automatisation plus poussées.

Être un employeur attentif aux besoins de ses collaboratrices et de ses collaborateurs et leur donnant la possibilité d'un développement personnel et professionnel continu. Le but : augmenter leur bien-être et entrer d'ici à 2025 dans le top 5% des employeurs européens.

À ne pas manquer ! Stream en ligne et nouveau format numérique pour la journée des investisseurs

Ne manquez pas les autres explications sur les objectifs et les ambitions de Simply Safe : Saison 2 que donneront durant cette journée des investisseurs de Baloise Group d'autres intervenantes et intervenants de la Baloise ainsi que des spécialistes externes tels que Ruth Foxe-Blader, Venture Capital Investor d'Anthemis Group, le Prof. Hato Schmeiser, de l'Université de St-Gall, et Peter Gloor, du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Suivre la retransmission via Youtube aujourd'hui, 29 octobre 2020, dès 14h 00 (CET), sur le site www.baloise.com/journeedesinvestisseurs. La session Q&A devrait commencer à 16h 45 (CET). Faisant suite à la manifestation, l'enregistrement sera à disposition à partir de 18h 00 (CET).

Autres informations

Faisant suite à la Journée des investisseurs, la présentation ainsi que tous les autres documents seront à disposition à 18h 00 (CET) sur www.baloise.com/journeedesinvestisseurs

