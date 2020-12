Un exercice fructueux pour le Baloise Swiss Property Fund

Le fonds immobilier Baloise Swiss Property Fund (BSPF) a généré pour la deuxième fois en deux ans des revenus locatifs provenant à près de 80% de l'usage d'habitation. Confirmant sa résilience malgré la pandémie du coronavirus, le fonds a réalisé un résultat global de 27,1 millions de francs (exercice précédent : 19,1 millions de francs). En hausse sur l'exercice précédent, le retour sur investissement du deuxième exercice s'élève à 5,7% (exercice précédent : 3,9%).

Le BSPF a acquis durant la période de référence un bien à usage d'habitation à Onex ainsi qu'un projet de construction constitué de logements et de surfaces de vente à Kriens et vendu, à Wangen, le bien immobilier dit « Am Kreuzbach 22-28 ».

Le 30 septembre 2020, jour de clôture de l'exercice, le portefeuille BSPF comprenait 55 objets effectifs et un projet de construction de logements. La valeur marchande du portefeuille est passée au deuxième exercice de 565,9 millions à 610,2 millions de francs.

L'exercice 2019/20 a vu passer les revenus locatifs (produits bruts réalisés) du BSPF de 16,8 à 25,0 millions de francs (+ 8,2 millions de francs). Cette progression s'explique par les revenus locatifs des 20 biens fonciers acquis le 1er septembre 2019 par transfert de biens patrimoniaux ainsi que par l'accès, le 1er décembre 2019, au complexe d'Onex, Chemin de la Treille 7 - 15. Le 30 septembre 2020, le taux de perte des revenus locatifs était de 5,5% (2019 : 5,3%), exonérations uniques de loyer accordées en raison du COVID-19 comprises. Dans le but d'assurer les revenus à long terme et d'éviter les vacances, la direction du fonds a décidé à la mi-mai 2020 d'accorder pendant la crise du COVID-19 pour 0,1 million de francs d'exonérations uniques de loyer aux locataires de surfaces commerciales. Corrigé de cet effet exceptionnel, le taux de perte des revenus locatifs s'est replié à 5,1%.

Les charges d'exploitation du fonds s'élevaient au deuxième exercice (2019/20) à 4,5 millions de francs. La quote-part des charges d'exploitation du fonds GAV (TERREF GAV) est de 0,79% (2019 : 0,82%). Déduction faite des autres charges liées au fonds résultent pour l'exercice un produit net de 14,1 millions de francs (année précédente : 14,3 millions de francs) et une marge EBIT de 64,4% (année précédente : 67,6%).

Perspectives

Résolue à poursuivre le développement de son portefeuille immobilier, la direction de fonds envisage pour en financer l'accroissement de procéder au troisième exercice (2020/21) à une augmentation de capital. Elle continue en même temps d'optimiser son portefeuille en réalisant ses potentiels de revenus locatifs locaux par le biais d'assainissements et de relocations porteurs de plus-values.

La direction de fonds prévoit en outre de participer pour la première fois, avec le BSPF, au Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) du printemps 2021. Au troisième exercice est également prévu de soumettre la totalité du portefeuille immobilier à l'analyse du certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) Plus4. Ceci en vue d'affiner sa stratégie d'assainissement, y compris le calcul d'économicité par bâtiment ainsi que le suivi des options d'économies de CO2 dans le rapport annuel sur la durabilité.



Informations sur le fonds immobilier Baloise Swiss Property Fund (BSPF)

Nom Baloise Swiss Property Fund

Numéro de valeur / ISIN 41455103 / CH0414551033

Devise du fonds Franc suisse

Affectation des bénéfices Distribution

Forme juridique Fonds de placement contractuel

Cercle des investisseurs Limité aux investisseurs qualifiés selon l'art. 10 al. 3 et 3ter LPCC

Direction de fonds Baloise Asset Management SA, Bâle

Banque dépositaire UBS Switzerland AG, Zurich

Négoce extra-boursier Bank J. Safra Sarasin AG, Zurich

Année comptable 1er octobre au 30 septembre

Baloise Asset Management

Avec la fondation, en 2001, de la division du groupe Asset Management (DG AM) a également vu le jour l'entité de conseil en placement et de gestion de fortune Baloise Asset Management SA. Baloise Asset Management répond aux besoins croissants de produits financiers de grande qualité et de gestion de portefeuille qualifiée qu'éprouvent le groupe et la clientèle tierce. En 1995 a été créée la Fondation de prévoyance professionnelle de la Bâloise (BAP), qui gère les avoirs du 2e pilier ainsi que ceux du pilier 3a. En 2001 est née la SICAV luxembourgeoise Baloise Fund Invest (LUX) (BFI), dédiée à l'offre d'opérations de vente de la Baloise, et Baloise Asset Management a lancé en 2018, avec le Baloise Swiss Property Fund, son premier fonds immobilier pour investisseurs qualifiés.

Clause de non-responsabilité :

Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse du type « fonds immobilier » strictement limité aux investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10 al. 3 et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs.