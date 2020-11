smartflyer AG reçoit l'InnoPrix 2020 de la fondation Baloise Bank SoBa

La volonté d'innover, spécialement dans les circonstances actuelles, est d'une importance capitale pour le progrès, l'économie et la société. L'InnoPrix SoBa est destiné à récompenser des idées porteuses d'avenir. De nombreuses idées de projets ont de nouveau été présentées au cours de cette année particulière. smartflyer AG, une entreprise du secteur de l'aéronautique, a finalement été primée.



Une autonomie de vol de 750 kilomètres: une réalité proche

smartflyer AG a complètement reconçu son SFX1, un avion optimisé pour la propulsion électrique. Un range extender lui permettra d'atteindre une autonomie de vol allant jusqu'à 750 kilomètres. Le moteur à combustion interne actionne les générateurs et stocke l'énergie produite dans des batteries. Un onduleur intégré convertit le courant continu en courant alternatif et contrôle ainsi le moteur électrique. Batterie, moteur à courant alternatif et moteur électrique constituent ensemble l'unité de propulsion principale. Parallèlement, le SFX1 est jusqu'à 30% plus efficient qu'un avion classique du fait que son hélice est installée sur la dérive, ce qui permet de réduire les émissions sonores et les frais de fonctionnement.



Le prototype est en phase de développement et suscite déjà l'attention des médias internationaux. Le premier vol est prévu pour 2023. La certification, la préparation de la production en série et le financement devront ensuite être assurés pour les années à venir. L'entreprise prévoit de produire jusqu'à dix appareils par an dans son usine de Granges à partir de 2028.



À propos de smartflyer AG

Fondée en 2016, domiciliée à Granges, l'entreprise est essentiellement soutenue à titre bénévole par 21 professionnels. La foi commune en un changement durable dans l'aéronautique anime l'équipe chaque jour de nouveau.



La longue tradition de l'InnoPrix SoBa

La fondation de la Baloise Bank SoBa pour la promotion de l'économie soleuroise décerne l'InnoPrix SoBa depuis 1987. Ce prix distingue chaque année un projet qui donne des impulsions innovantes et positives à l'espace économique de Soleure. En plus du prix en espèces, le lauréat reçoit la possibilité de se présenter lui-même ainsi que son projet au public dans le cadre de la cérémonie de remise du prix.





