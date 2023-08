Balrampur Chini Mills Limited est une société intégrée de fabrication de sucre basée en Inde. L'activité principale de la société est la fabrication et la vente de sucre. Les activités connexes de la société consistent principalement en la fabrication et la vente d'éthanol, d'alcool éthylique, la production et la vente d'électricité, et la fabrication et la vente d'engrais agricoles. Ses secteurs d'activité sont le sucre, la distillerie et autres. Le secteur du sucre a pour principale activité la fabrication et la vente de sucre et de ses sous-produits. Le secteur de la distillerie a pour principale activité la vente d'alcool industriel, principalement de l'éthanol vendu dans le cadre de contrats avec des sociétés publiques et privées de commercialisation du pétrole (OMC) et d'autres produits à des acheteurs institutionnels. Le segment Autres est principalement engagé dans la vente d'engrais agricoles, tels que l'amendement des sols et la potasse granulée, entre autres. Les produits de la société comprennent le sucre, l'éthanol et l'alcool, l'électricité, la bagasse et les intrants agricoles.

Secteur Transformation des aliments