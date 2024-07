Baltic Classifieds Group PLC est une société holding basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est l'exploitation de portails de petites annonces en ligne pour l'automobile, l'immobilier, l'emploi et les services, ainsi que des portails généralistes dans les pays baltes. La société possède et exploite environ 14 portails verticaux et généralistes de petites annonces en ligne en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Les portails de la société sont accessibles via les sites web des différentes marques de la société sur ordinateur et sur mobile. Ses marques comprennent Autoplius.lt, Auto24.ee, Aruodas.lt, KV.ee, City24.ee, City24.lv, CVbankas.lt, Paslaugos.lt, GetaPro.lv, GetaPro.ee, Skelbiu.lt, Kainos.lt, Osta.ee, et KuldneBors.ee. Autoplius.lt est un portail de petites annonces en ligne spécialisé dans l'automobile en Lituanie. Aruodas.lt est un portail de petites annonces en ligne spécialisé dans l'immobilier en Lituanie. CVbankas.lt est un portail d'annonces en ligne spécialisé dans les emplois en Lituanie. Skelbiu.lt est un portail général de petites annonces en ligne pour des articles génériques en Lituanie.

Secteur Internet