Ce qui suit est un résumé des transactions d'actions par les directeurs et gestionnaires de sociétés cotées à Londres annoncées vendredi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Baltic Classifieds Group PLC - fournisseur de portails de petites annonces en ligne en Lituanie, Estonie et Lettonie - Justinas Simkus, directeur général, vend 4 millions d'actions à 214,10 pence chacune, pour une valeur de 8,6 millions de livres sterling, jeudi. Le président Trevor Mather achète 467 000 actions à 213,79 pence chacune, pour une valeur totale de 998 399 GBP.

Frontier Developments PLC - Développeur et éditeur de jeux vidéo basé à Cambridge - Joy Hu, l'épouse du directeur non exécutif James Mitchell, achète 82 000 actions à 114,73 pence chacune, pour une valeur de 94 079 GBP jeudi.

Airtel Africa PLC - Société de télécommunications basée à Londres et axée sur l'Afrique - Indian Continent Investment Ltd achète 94,6 millions d'actions à 96,0 pence chacune, pour une valeur de 90,8 millions de livres sterling, à Londres, mercredi. La société est liée au directeur non exécutif Shravin Bharti Mittal. Shravin Bharti Mittal est le fils du milliardaire indien Sunil Bharti Mittal.

Africa Opportunity Fund Ltd - société d'investissement axée sur l'Afrique - Le directeur Robert Knapp achète 3 millions d'actions à 0,51 USD par action, pour une valeur totale de 1,5 million USD, mercredi dernier. La société Africa Opportunity Cayman Ltd, étroitement associée à Knapp, achète 1,4 million d'actions à 0,51 USD, pour une valeur totale de 707 561 USD, également le mercredi de la semaine dernière.

BT Group PLC - fournisseur de télécommunications - Le directeur financier Simon Lowth vend 160 000 actions à 1,25 GBP par action, pour une valeur de 200 000 GBP, jeudi.

Luceco PLC - fabricant et distributeur d'éclairage basé à Londres - Will Hoy, directeur financier, et Judith Hoy, personne associée, achètent 54 656 actions à 1,11 GBP par action, pour une valeur de 60 663 GBP, jeudi.

Symphony International Holdings Ltd - Société d'investissement asiatique spécialisée dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie, de l'art de vivre, de la logistique et de l'éducation - Le directeur Anil Thadani achète 121 053 actions à environ 0,435 USD, pour une valeur de 52 658 USD entre lundi et jeudi.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

