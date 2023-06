(Alliance News) - Baltic Classifieds Group PLC a augmenté jeudi son dividende final pour l'exercice 2023 de 20 % en raison de l'augmentation des bénéfices et des revenus.

Le premier groupe de petites annonces en ligne des pays baltes, qui opère en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, a déclaré un chiffre d'affaires de 60,8 millions d'euros pour l'exercice clos le 30 avril, soit une hausse de 19 % par rapport aux 51,0 millions d'euros de l'année précédente.

La société a noté une "croissance saine" dans les quatre secteurs d'activité, à savoir l'automobile, l'immobilier, l'emploi et les services, et les activités généralistes, ainsi que dans les flux de revenus principaux d'entreprise à consommateur et de consommateur à consommateur.

Le bénéfice avant impôt passe de 2,4 millions d'euros l'année précédente à 26,4 millions d'euros, tandis que le bénéfice d'exploitation passe de 13,6 millions d'euros l'année précédente à 29,1 millions d'euros.

Le bénéfice ajusté par action s'élève à 7,7 centimes d'euro, soit une hausse de 20 % par rapport aux 6,4 centimes de l'année précédente.

Justinas Simkus, directeur général, a déclaré : "Ce fut une nouvelle année très fructueuse pour le BCG et une année record en termes de performance financière. J'ai été ravi de constater que la croissance a été tirée par nos principaux flux de revenus de petites annonces et que la croissance a été relativement cohérente dans tous nos secteurs verticaux.

La société a déclaré un dividende final de 1,7 centime d'euro par action, soit une augmentation de 21 % par rapport aux 1,4 centime de l'année précédente.

Pour l'avenir, la société a déclaré qu'elle prévoyait une croissance du chiffre d'affaires de 15 % pour l'exercice 2024, les secteurs de l'automobile, de l'immobilier et des emplois et services devant connaître une croissance légèrement supérieure à ce chiffre et les généralistes une croissance inférieure à la moyenne de l'ensemble du groupe.

Les actions étaient en hausse de 2,0 % à 170,00 pence chacune jeudi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.