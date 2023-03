Le PDG de Baltic Classifieds vend pour 3,8 millions de livres sterling d'actions

Baltic Classifieds Group PLC - premier groupe de petites annonces en ligne dans les pays baltes, opérant en Estonie, en Lettonie et en Lituanie - annonce la vente d'actions par trois dirigeants. Justinas Simkus, PDG, vend 2,5 millions d'actions à 1,5 GBP chacune pour un total de 3,75 millions de GBP ; Simonas Orkinas, directeur de l'exploitation, vend 874 825 actions à 1,5 GBP chacune pour un total de 1,3 million de GBP ; et Lina Maciene, directrice financière, vend 300 000 actions à 1,5 GBP chacune pour un total de 450 000 GBP. À la suite de ces ventes, Simkus conserve une participation de 4,0 %, Orkinas de 0,4 % et Maciene de 0,5 %.

Cours actuel de l'action : 82,60 pence

Variation sur 12 mois : +13%.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

