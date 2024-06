Baltic Sea Properties AS est une société immobilière basée en Norvège qui se concentre sur l'immobilier dans les pays baltes. Les activités de la société sont organisées par le biais de filiales à part entière qui sont toutes enregistrées en Lituanie. La société est l'un des investisseurs immobiliers de Lituanie et possède, développe et gère des propriétés commerciales, logistiques et industrielles. Son portefeuille immobilier se compose d'environ 100 000 mètres carrés de propriétés commerciales.

Secteur Développement et opérations immobilières