Chiffre d'affaires du T2 2024 à 8,5 M€, en croissance de 12% vs. T2 2023, et du S1 2024 en léger repli de -7% à 13,8 M€ Hausse des prises de commandes de +69% vs. T2 2023 avec 68% de prises de commandes en vente directe au S1 2024 contre 24% au S1 2023 Forte progression du carnet de commandes1 à 17,9 M€ au S1 2024, +73% vs. S1 2023 Avec une position de trésorerie2 à 4,6 M€ au 30 juin 2024 et la prévision actuelle de commandes pour le S2, la visibilité financière de la société va jusqu’à novembre 2024

BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce son chiffre d’affaires du 1er semestre 2024.

Pascal Rialland, Président-Directeur Général de BALYO, déclare : « Le premier semestre 2024 reflète une reprise de la dynamique commerciale de BALYO, avec un carnet de commandes en croissance de 73%, principalement soutenu par les commandes en direct. Notre chiffre d’affaires a progressé au 2ème trimestre 2024, sous l’effet d’un rebond de notre activité aux Etats-Unis, où nous avons plus que doublé les ventes au cours de la période, compensant partiellement la baisse des ventes enregistrée en Europe, ayant bénéficié de l’engagement de Linde Material au S1 2023. Au cours des prochains mois, BALYO concentrera ses efforts sur la poursuite de ses ambitions commerciales pour renouer avec la croissance en mettant l'accent sur les ventes directes afin d'assurer son autonomie commerciale. Concernant notre position de trésorerie, et malgré le prêt d'actionnaire obtenu auprès de notre actionnaire majoritaire en début d'année, celle-ci devrait être positive jusqu’en novembre 2024. BALYO travaille dès à présent sur l’amélioration de sa visibilité financière et maintient un contrôle très strict de ses coûts afin de préserver sa trésorerie ».

En milliers d'euros T1

2023 T2 2023 S1

2023 T1

2024 T2 2024 S1

2024 Variation

T2 24/

T2 23 Variation

S1 24/

S1 23 Région EMEA 5 736 5 064 10 800 3 235 2 675 5 910 -47% -45% Région Amériques 1 388 1 871 3 259 1 591 5 035 6 626 +169% +103% Région APAC 104 707 811 422 826 1 248 +17% +54% Ventes

publiées* 7 228 7 642 14 870 5 247 8 536 13 784 +12% -7%

* Données non auditées

Chiffre d’affaires et activité du 2ème trimestre et du 1er semestre 2024

Au 2ème trimestre 2024, la Société a enregistré un chiffre d'affaires de 8,5 M€, par rapport aux 7,6 M€ du 2ème trimestre 2023, en hausse de 12%. Au total, BALYO affiche un chiffre d'affaires de 13,8 M€ pour le premier semestre 2024, en légère baisse de 7% par rapport au premier semestre 2023.

Pour rappel, le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 avait bénéficié du contrat d'engagement de commandes de la part de Linde Material Handling. Par région, une activité plus faible a été observée dans la région EMEA au premier semestre 2024, où BALYO a réalisé un chiffre d'affaires de 5,9 M€, en baisse de -45%. Les ventes aux États-Unis et dans la région APAC ont quant à elles respectivement progressé de +103% et de +54% au premier semestre 2024.

Au deuxième trimestre 2024, la dynamique commerciale de BALYO est portée par une hausse des prises de commandes de 69%, à 5,5 M€, contre 3,3 M€ au deuxième trimestre 2023. Après intégration des nouvelles commandes, le carnet de commandes s'établit à 17,9 M€ au 30 juin 2024, en forte croissance par rapport à 10,3 M€ au 30 juin 2023. La répartition géographique montre une croissance importante du carnet de commandes aux Etats-Unis (+215%) et dans la région APAC (+116%), tandis que l’activité en EMEA affiche un léger repli.

Au cours de la période, les prises de commandes en direct représentent 68% du nombre total de commandes reçues, contre 24% à la fin du T2 2023, un niveau de performance sensiblement proche des ambitions de la Société.

Situation financière et perspectives

Au 30 juin 2024, la position de trésorerie2 de BALYO s’établit à 4,6 M€, contre 8,6 M€ au 31 décembre 2023.

Depuis la publication du communiqué de presse du 1er trimestre de BALYO en date du 23 avril 2024, les prévisions de trésorerie de BALYO ont été révisées à la baisse pour tenir compte des prises de commandes du 2ème trimestre. Cette dégradation s’explique par des retards sur les prises de commandes au cours de la période.

Pour rappel, au mois de mars 2024, BALYO a conclu avec succès un prêt d'actionnaire avec SoftBank Group, son principal actionnaire indirect, pour un montant total pouvant aller jusqu’à 12 M€, signé le 21 mars 2024. À la date des présentes et compte tenu des tirages intervenus, le montant disponible au titre du prêt d’actionnaire est de 6 M€. Ce prêt, qui peut être remboursé par compensation de créances dans le cadre d'une augmentation de capital, est assorti de covenants3 sur les revenus et les flux de trésorerie d’exploitation calculés tous les trimestres par la Société, celle-ci étant tenue d’émettre une attestation de conformité tous les trimestres. Ces covenants sont à la date des présentes inchangés.

Au regard de sa position de trésorerie à fin juin 2024, des prises de commandes fermes et du niveau du carnet de commandes à la date du présent communiqué et des prévisions actuelles de commande et de l’exécution opérationnelle sur les projets, la trésorerie de BALYO devrait être positive jusqu’en novembre 2024.

Cependant, BALYO considère qu'en cas de prises de commandes commerciales inférieures aux attentes, la Société pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et passifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de son activité avant novembre 2024. En conséquence, il existe une incertitude sur la capacité de BALYO à assurer sa continuité d'exploitation, qui sera mentionnée dans le rapport des Commissaires aux comptes dans les comptes consolidés du premier semestre.

Compte tenu de ces éléments, BALYO s'attachera à prolonger sa visibilité financière et veillera particulièrement à travailler au rebond de sa dynamique commerciale au deuxième semestre 2024, en s'appuyant sur son modèle de vente en directe, tout en maintenant un contrôle strict de ses coûts pour préserver sa trésorerie.

Prochaine annonce financière BALYO : résultats semestriels 2024, le 26 septembre 2024, après clôture des marchés.

À propos de BALYO

Dans le monde entier, les Hommes méritent des emplois enrichissants et créatifs. Chez BALYO, nous pensons que les mouvements de palettes chez les industriels et sites de fabrication devraient être confiés à des robots entièrement autonomes. Pour concrétiser cette ambition, BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Notre système de géo-navigation permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments, sans nécessiter d'infrastructure supplémentaire. Pour accélérer la conversion du marché de la manutention vers l'autonomie, BALYO a conclu deux partenariats mondiaux avec Kion Group AG (maison mère de la société Fenwick-Linde) et Hyster-Yale Group. Une gamme complète de robots, disponibles dans le monde entier, a été développée pour la quasi-totalité des applications traditionnelles de stockage : robots-tracteurs, -transpalettes, -gerbeurs, -mât rétractable et -VNA. BALYO et ses filiales à Boston et Singapour servent des clients en Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique. La société est cotée sur Euronext depuis 2017 et son chiffre d'affaires a atteint 26,7 millions d'euros en 2023. Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

Annexe

PUBLICATION SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES EN APPLICATION DE

L'ARTICLE L.22-10-13 DU CODE DE COMMERCE

Personnes concernées :

SVF II STRATEGIC INVESTMENTS AIV LLC (détenant plus de 10% du capital social et des droits de vote)

Alexander Fortmüller (Administrateur)

Dai Sakata (Administrateur)

Nature et modalités :

Le 18 mars 2024, le conseil d'administration de la société Balyo a autorisé la conclusion d'un Shareholder Loan Agreement (prêt d’actionnaire) entre Balyo (en qualité d'emprunteur) et SoftBank Group Corp. (ou une ou plusieurs de ses affiliées) en qualité de prêteur (le “Prêteur”), étant précise qu’Alexander Fortmüller et Dai Sakata n'ont pas participé au vote sur cette décision (le “SHL”), et dont les principales modalités financières sont les suivantes :

Objet : financement (i) des besoins en fonds de roulement du groupe Balyo conformément au management business plan pour l'année 2024 et au budget, les deux ayant été approuvés par le conseil d'administration de Balyo, (ii) de tout autre objet approuvé par le conseil d'administration (avec le vote positif d'au moins un représentant du Prêteur) et (iii) des commissions, coûts et frais au titre du SHL;

: financement (i) des besoins en fonds de roulement du groupe Balyo conformément au pour l'année 2024 et au budget, les deux ayant été approuvés par le conseil d'administration de Balyo, (ii) de tout autre objet approuvé par le conseil d'administration (avec le vote positif d'au moins un représentant du Prêteur) et (iii) des commissions, coûts et frais au titre du SHL; Maturité : 3 ans à compter de la date de signature ;

: 3 ans à compter de la date de signature ; Montant principal : jusqu'à 12.000.000€ (sous réserve de la satisfaction de certaines conditions suspensives), avec un remboursement in fine . Le montant minimum de chaque tirage est de 500.000€ et le montant maximum de chaque tirage est de 3.000.000€ par mois ;

: jusqu'à 12.000.000€ (sous réserve de la satisfaction de certaines conditions suspensives), avec un remboursement . Le montant minimum de chaque tirage est de 500.000€ et le montant maximum de chaque tirage est de 3.000.000€ par mois ; Commissions : Commission upfront : 360.000€ ; Ticking fees : 3,0% des montants non utilisés et non appelés du SHL ; Exit fees : 3,0% de tout montant (y compris les intérêts capitalisés) remboursé, plafonné à 3,0% du montant mis à la disposition de Balyo ; et Toutes taxes et indemnités payables par Balyo au titre du SHL .

: Intérêts PIK : taux fixe de 15,0% par an, capitalisé annuellement ;

: taux fixe de 15,0% par an, capitalisé annuellement ; Intérêts moratoires : 3,0% au-dessus du taux normalement payable ;

: 3,0% au-dessus du taux normalement payable ; Ratios financiers : chiffre d'affaires et flux de trésorerie déclarés sur les douze derniers mois et devant atteindre un niveau minimum, testés à la fin de chaque trimestre.

En cas de non-respect des ratios financiers, le Prêteur peut exiger de Balyo le remboursement du capital restant dû et le paiement de tous les autres montants dus et exigibles (avec interdiction de tirage).

Balyo ne peut contracter de dette financière supplémentaire, ni fournir de sûretés ou de garanties ;

Rang : pari passu avec les créances de l'ensemble de ses créanciers chirographaires et non subordonnés, présents et futurs ;

: avec les créances de l'ensemble de ses créanciers chirographaires et non subordonnés, présents et futurs ; Remboursement anticipé obligatoire : en particulier, en cas (i) de changement de contrôle ou de cession importante d'actifs de Balyo, (ii) d'émission de titres par Balyo (pour permettre la compensation – voir ci-dessous) et (iii) de tout cas de défaut (y compris en cas de défaut croisé, de procédure collective, de fausse déclaration, de réserve significative des commissaires aux comptes sur les états financiers audités, etc.) ;

: en particulier, en cas (i) de changement de contrôle ou de cession importante d'actifs de Balyo, (ii) d'émission de titres par Balyo (pour permettre la compensation – voir ci-dessous) et (iii) de tout cas de défaut (y compris en cas de défaut croisé, de procédure collective, de fausse déclaration, de réserve significative des commissaires aux comptes sur les états financiers audités, etc.) ; Remboursement anticipé volontaire/Annulation : en tout ou en partie, sur décision de Balyo, pour un montant minimum de 500.000€ avec les intérêts courus et non payés dus sur tout montant remboursé par avance ;

: en tout ou en partie, sur décision de Balyo, pour un montant minimum de 500.000€ avec les intérêts courus et non payés dus sur tout montant remboursé par avance ; Compensation par émission d’actions : dans l'hypothèse où Balyo procèderait à une augmentation de capital qui serait souscrite, en tout ou en partie, par le Prêteur ou l'un de ses affiliés, le Prêteur pourra, à sa seule discrétion, déclarer que tout ou partie du montant en principal restant dû au titre du SHL et que toute commission due au titre du remboursement de ce montant en principal, ainsi que tout autre montant restant dû au titre du SHL, deviendront exigibles et pourront être compensés avec cette souscription.

Motivations :

La conclusion du SHL est nécessaire pour répondre aux besoins de trésorerie de Balyo et ses termes financiers ont été jugés raisonnables par un expert financier compte tenu des conditions actuelles de marché et de la situation de Balyo.

1 Le carnet de commandes fait référence à l’ensemble des commandes projets reçues mais non encore livrées. Le carnet de commandes de BALYO évolue tous les trimestres suite à la prise en compte des nouvelles commandes, du chiffre d'affaires réalisé sur les projets pendant la période et de modifications ou d’annulations éventuelles de commandes.

2 Cette position de trésorerie correspond au poste de trésorerie et équivalents de trésorerie dans les comptes consolidés.

3 Les termes et conditions du prêt d’actionnaire sont décrits plus en détails en annexe. Cet avis a également été mis en ligne sur le site investisseurs de BALYO dans la section « Documentation ».

