BALYO : annonce son chiffre d'affaires du 3e trimestre 2020 à 6,4 M, en hausse de +17%

Regulatory News:

BALYO (Paris:BALYO) (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires au 30 septembre 2020 ainsi que pour le 3e trimestre 2020.

Pascal Rialland, Directeur général de BALYO, déclare : « BALYO affiche une progression de ses revenus trimestriels de 17% avant retraitement IFRS2, traduisant une plus grande efficience commerciale et industrielle des partenariats historiques. Cette amélioration de la dynamique, associée aux avancées structurantes du premier semestre, à savoir notamment, la diminution des projets complexes et la mise en place de nouveaux partenariats avec les intégrateurs, nous permet d’être confiants pour l’activité de fin d’année. Si le contexte lié à la crise sanitaire a certes freiné le niveau de prise de commandes au cours du trimestre écoulé, BALYO a toutefois confirmé son positionnement d’acteur incontournable du secteur de la robotique mobile avec le lancement d’un nouveau robot aux performances améliorées. Nous réaffirmons ainsi notre confiance dans une dynamique qui devrait être plus favorable au cours du prochain trimestre, hors prise en compte d'éventuelles ruptures dans nos chaînes d'approvisionnements, comme celles expérimentées à la fin du premier confinement ».

En milliers d’euros T3 2019 T3 2020 9M 2019 9M 2020 Évolution T3-20/T3-19 Évolution

9M-20/9M-19 Région EMEA 3 798 5 115 12 529 12 442 +35% -1% Région Americas 923 639 3 345 1 559 -31% -53% Région APAC 775 651 1 767 1 076 -16% -39% Chiffre d’affaires 5 497 6 405 17 640 15 077 +17% -15% Charge IFRS2 BSA (47) (1) (739) (7) - - Chiffre d’affaires publié* 5 450 6 404 16 901 15 070 +18% -11%

* Données non auditées

Activité du 3e trimestre 2020

BALYO a enregistré un chiffre d’affaires de 6,4 M€ au cours du troisième trimestre 2020, soit une progression avant retraitement IFRS2 de +17% par rapport au troisième trimestre 2019. Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’élève à 15,1 M€ avant retraitement, soit en repli de 15%.

Les revenus trimestriels enregistrés en Europe affichent une forte hausse de +35%, tandis que le chiffre d’affaires, réalisé au cours du trimestre écoulé aux États-Unis et en Asie, diminue respectivement de -31% et -16%.

Au cours de la période, BALYO a lancé une nouvelle génération de robots, le R-MATIC à mât rétractable, soutenant la robotisation des flux logistiques des clients du Groupe. La solution, qui permet d´améliorer l´expérience client, est simple à déployer et ne nécessite aucune modification des infrastructures de stockage existantes. D´autre part, ces robots affichent des niveaux de performance proches voire supérieurs à ceux d’un opérateur tout en proposant des fonctionnalités élargies (champ d’applications étendu, diversité accrue des palettes transportées).

Suite à l’activation de 60 robots ou kits robotiques au cours du troisième trimestre, la base installée chez les utilisateurs finaux s’élève ainsi à 689 unités au 30 septembre 2020, soit une progression de +29%.

Après intégration des commandes du troisième trimestre 2020 pour un montant de 3,6 M€, le carnet de commandes s’établit à 8,9 M€, au 30 septembre 2020 contre 13,7 M€ il y a un an.

S’agissant des engagements de commandes qui avaient été annoncés en fin d’année dernière, BALYO a reçu un total de commandes de 198 robots à fin septembre 2020. Les incertitudes économiques liées à la pandémie ont conduit l’un des partenaires de BALYO à revoir son niveau de commandes, de ce fait la Société table désormais sur un montant total estimé à 300 commandes pour l’exercice en cours (pour un engagement initial de 394).

Evolution de la gouvernance

Pascal Rialland, Directeur Général, a été nommé Président du Conseil d’administration de BALYO suite à la démission de Fabien Bardinet qui a achevé sa période d’accompagnement, initiée depuis la fin de son mandat de Directeur Général l’an dernier. Il reste membre du Conseil d’administration.

Stratégie et perspectives

Comme précédemment annoncé, l’impact de la crise sanitaire avait conduit la Société à suspendre ses précédents objectifs financiers pour 2020. En dépit de la crise sanitaire et, grâce aux améliorations opérationnelles réalisées depuis le début de l’année et à la bonne maîtrise des coûts, BALYO anticipe une dynamique qui devrait être plus favorable pour l’activité de fin d’année, hors prise en compte d'éventuelles ruptures dans nos chaînes d'approvisionnements, comme celles expérimentées à la fin du premier confinement.

À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Balyo est présent sur les trois grandes régions du monde, Amériques, Europe et Asie-Pacifique.

Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

1 au sens IFRS

2 le carnet de commandes fait référence à l’ensemble des commandes projets reçues mais non encore livrées. Le carnet de commandes évolue tous les trimestres suite à la prise en compte des nouvelles commandes, du chiffre d'affaires réalisé sur les projets pendant la période et de l’annulation de commandes.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201029006214/fr/