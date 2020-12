BALYO : enrichit sa plateforme technologique avec des fonctionnalités à forte valeur ajoutée

Le TCO, Total Cost of Ownership, est une évaluation du coût total de possession. Il intègre dans son calcul l'ensemble des coûts directs et indirects générés par la possession et l'utilisation d'un système : coût matériel, logiciel, consommations, locaux,

Les robots et technologies BALYO sont opérés via une plateforme software dont les évolutions régulières améliorent leur performance et simplifient l'expérience utilisateur. Au cours des derniers mois, BALYO a, entres autres, développé des fonctionnalités à forte valeur ajoutée :

Ivry-sur-Seine,France, le 03 décembre 2020, 19h00 CET - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce le lancement de nouveaux outils logiciels permettant d'améliorer la performance de ses robots et d'offrir une expérience utilisateur toujours plus simple.

Accrochage et décrochage autonome des remorques pour une plus grande autonomie des robots

applicative la plus large du marché, BALYO focalise désormais ses efforts et son savoir- faire sur la simplification des outils d'installation et d'utilisation de ses robots. L'objectif est de permettre aux clients et partenaires d'installer et gérer les robots eux-mêmes via

des applications plus intuitives. Ce processus de digitalisation couvrira à terme l'ensemble

des étapes, de l'idée et la formalisation d'un projet à l'installation du système puis

l'optimisation de son usage sur le long terme. Pour y arriver, les procédures de vente et

d'installation ont été standardisées sur l'ensemble de la gamme de robots depuis la mi- 2020, capitalisant sur l'expérience accumulée auprès de 200 applications et clients dans

plus de 30 pays ;

Plateforme de suivi de la performance opérationnelle des robots : sur l'ensemble des systèmes installés récemment , BALYO met à disposition plus de 20 rapports paramétrables évaluant des indicateurs clés (disponibilité et qualité du système, erreur opérationnelle ou technique, ca dences, etc) afin d'optimiser l'efficacité du système à chaque étape du projet. Véritable outil d'aide à la décision et d'accompagnement vers l'excellence opérationnelle, en ligne avec les standards d'évaluation industriels (VDI2410 -

et une approche OEE 2 , cet outil donne aux clients une vue en temps réel de la performance de leur installation, sur chaque flux ou robot, et ce en toute transparence ;

Accrochage et décrochage autonome des remorques : pour une plus grande autonomie des robots-trains logistiques chargés d'approvisionner les lignes de production pour en optimiser la productivité , BALYO a développé l'option « auto-hitch » qui permet au robot de s'atteler à une remorque et de s'en dételer de façon autonome et sécurisée . Cette application, déployée chez des clients du secteur automobile, couvre plus de 90% des types de remorques utilisées par exemple aux Etats -Unis.

BALYO poursuivra en 2021 le développement de sa plateforme software, en axant notamment ses efforts sur l'amélioration des performances de ses systèmes, avec pour objectif de rendre

les robots et leur installation toujours plus simples et productifs.

À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l'intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-YaleGroup, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie- Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d'affaires de 20,4 M€ en 2019.

Pour plus d'informations, visitez www.balyo.com.

2 L'OEE,Overall Equipment Effetiveness ou TRG, Taux de rendement Global, est un indicateur de productivité des systèmes industriels.

