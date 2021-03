BALYO : poursuit sa collaboration avec XPO Logistics dans le cadre de tests d'une solution de chariot élévateur autonome en France

Regulatory News:

BALYO (Paris:BALYO) (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce un programme de tests d’une nouvelle technologie en collaboration avec XPO Logistics. XPO est la première entreprise de logistique en Europe à tester le nouveau chariot à mât rétractable robotisé de Balyo en conditions réelles. Le premier test est en cours dans un centre de distribution de XPO près de Blois, en France.

Pascal Rialland, Président Directeur Général de BALYO, déclare : « Nous travaillons en étroite collaboration avec XPO afin d'améliorer notre dernière technologie de robot à mât rétractable pour leurs entrepôts de pointe. Notre collaboration permet de valider les performances de nos robots autonomes dans des applications spécifiques afin d'apporter le plus de bénéfices aux opérations logistiques de XPO ».

Malcolm Wilson, président du directoire de XPO Logistics Europe, a déclaré : « Nous sommes ravis que nos tests sur site contribuent à optimiser les chariots à mât rétractable autonomes pour les environnements logistiques. Alors que nous testons la robotique dans nos opérations, nous explorons également ces applications afin d'accroître l'efficacité pour nos clients et de faciliter le travail de nos employés ».

Les chariots robotisés du projet pilote ont une portée de 11 mètres et sont capables de manœuvrer dans des allées étroites de seulement 2,9 mètres, tout en déplaçant 10 à 20 palettes par heure, selon leur utilisation. Ils fonctionnent en toute sécurité dans des entrepôts mixtes, aux côtés des employés et des chariots élévateurs traditionnels. Balyo développe ses robots élévateurs autonomes en collaboration avec Linde Material Handling.

« Les tests se sont appuyés sur notre relation de longue date avec XPO et sur notre partenariat dynamique avec Balyo, » a déclaré Holger Böhme, vice-président, international key accounts, Linde Material Handling. « Ensemble, nous faisons progresser l'efficacité des opérations logistiques et les technologies afin d’apporter des avantages considérables au quotidien ».

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021, le 22 avril 2021.

À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Balyo est présent sur les trois grandes régions du monde, Amériques, Europe et Asie-Pacifique. Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

A propos de XPO Logistics et XPO Logistics Europe

XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) fournit des solutions à la pointe de l’innovation aux entreprises les plus performantes dans le monde. L’entreprise est le second prestataire de logistique contractuelle et le second commissionnaire de transport mondial, ainsi que l’un des trois premiers transporteurs de lots partiels en Amérique du Nord. XPO opère un réseau très intégré de 1 629 sites et de plus de 100 000 employés dans 30 pays pour aider plus de 50 000 clients à accroître l’efficacité de leur supply chain. Le siège de l'entreprise est situé à Greenwich, Connecticut (Etats-Unis) et son siège européen est basé à Lyon, France. XPO conduit l’essentiel de ses opérations en Europe au travers de sa filiale XPO Logistics Europe, cotée sous le code « XPO » sur Euronext Paris – Isin FR0000052870.

Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site europe.xpo.com, et suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210324005856/fr/