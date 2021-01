BALYO : réalise un chiffre d'affaires de 6,6 M au 4e trimestre 2020, en hausse de 87% vs. T4 2019

Regulatory News:

BALYO (FR0013258399, Mnémonique: BALYO, éligible PEA-PME) (Paris:BALYO), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires 2020 ainsi que celui du 4e trimestre.

Pascal Rialland, Président Directeur général de BALYO, déclare : « La bonne performance de l’activité du quatrième trimestre illustre la pertinence de la nouvelle stratégie commerciale et opérationnelle de BALYO, déployée en 2020. BALYO a considérablement renforcé ses perspectives de développement commercial puisque le Groupe peut désormais compter sur une plateforme technologique améliorée, au service de la réduction des cycles de vente, et sur de nombreux partenariats établis avec des intégrateurs logistiques amenés à soutenir les ventes en 2021. Cette dynamique devrait également profiter d’une montée en puissance de nos capacités de vente en direct en complément de nos canaux de vente indirects. Le canal de vente direct est en effet désormais opérationnel en Amérique du Nord et en Asie et sera progressivement mis en place en Europe au cours du premier semestre 2021 ».

En milliers d’euros T4 2019 T4 2020 2019 2020 Évolution

T4-20/T4-19 Évolution

2020/2019 Région EMEA 2 503 5 658 15 032 18 100 126% 20% Région Americas 769 607 4 114 2 166 -21% -47% Région APAC 264 341 2 031 1 427 29% -30% Chiffre d’affaires 3 537 6 606 21 177 21 692 87% 2% Charge IFRS2 BSA (6) (1) (745) (8) - - Chiffre d’affaires publié* (non audité) 3 531 6 605 20 432 21 685 87% 6%

Chiffre d’affaires 2020 et activité du 4e trimestre

Le chiffre d’affaires annuel 2020 ressort à 21,7 M€, soit une progression avant retraitement IFRS2 de +2% par rapport à 2019. Les effets conjugués de la nouvelle organisation commerciale et les améliorations opérationnelles mises en œuvre se sont matérialisés progressivement au cours du second semestre. La seconde partie d’année s’est en effet caractérisée par de nombreux développements technologiques qui soutiendront directement la performance commerciale des prochains trimestres. Ils concernent, d’une part, la simplification initiée des outils d’installation et d’utilisation des robots au travers d’une digitalisation renforcée au service de l’expérience client et de l’accélération des cycles de ventes. D’autre part, une nouvelle génération de robots a été lancée, le robot à mât rétractable « Reachy », qui affiche des niveaux de performance proches à ceux d’un opérateur tout en proposant des fonctionnalités élargies.

L’amélioration de la dynamique opérationnelle a été particulièrement visible au cours du 4e trimestre, progression de l’activité de +87% à 6,6 M€, une performance singulière dans le contexte inédit. Les revenus de la période enregistrés en Europe et en Asie affichent une forte hausse, respectivement de +126% et de +29% tandis que le chiffre d’affaires réalisé aux États-Unis diminue de -21%.

Après intégration des commandes du 4e trimestre 2020 pour un montant de 4,8 M€, le carnet de commandes s’établit à 8,2 M€ au 31 décembre 2020.

Concernant les engagements de commandes des deux partenaires historiques de BALYO qui avaient été annoncés fin 2019 (394 unités), BALYO a reçu un total de 308 robots ou kits robotiques à fin décembre 2020.

Stratégie et perspectives : accélération de la croissance rentable

Après l’implémentation réussie d’une nouvelle stratégie commerciale, plus efficace et plus autonome, BALYO poursuivra ses efforts pour accélérer ses ventes en 2021. Deux directeurs commerciaux expérimentés ont ainsi été recrutés pour diriger le développement commercial en Amérique du Nord et en Asie. En outre, l’exercice devrait bénéficier en année pleine de l’ancrage des nouveaux leviers opérationnels, des partenariats commerciaux noués avec les intégrateurs, d’une nouvelle autonomie commerciale et des développements technologiques réalisés en 2020.

Prochain communiqué financier : résultats annuels 2020, le 18 mars 2021

À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Balyo est présent sur les trois grandes régions du monde, Amériques, Europe et Asie-Pacifique.

Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

1 Au sens IFRS

2 Le carnet de commandes fait référence à l’ensemble des commandes projets reçues mais non encore livrées. Le carnet de commandes évolue tous les trimestres suite à la prise en compte des nouvelles commandes, du chiffre d'affaires réalisé sur les projets pendant la période et de l’annulation de commandes.

