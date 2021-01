Balyo : 5 questions à poser à votre potentiel fournisseur d'AGV

Les industries commencent à prendre conscience du vaste potentiel de la robotisation. Outre les bénéfices industriels comme l'augmentation de la productivité, la sécurité et la fiabilité, la robotisation a également une valeur socio-économique très élevée. Les fournisseurs de robotique, et particulièrement les fournisseurs d'AGV, offrent tous de la flexibilité et des gains de compétitivité. Il est donc fondamental de trouver le fournisseur d'AGV qui vous correspond le mieux. Voici quelques-uns des éléments clés de tout projet d'automatisation et 5 points importants à aborder avec votre (vos) fournisseur(s) d'AGV.

Lorsque vous cherchez à automatiser votre entrepôt ou votre usine, il est important de tenir également compte des demandes futures et des possibilités d'expansion. L'automatisation est susceptible d'augmenter votre productivité et votre efficacité opérationnelle, ce qui engendrera à son tour une croissance de la demande. Les fournisseurs d'AGV doivent proposer des solutions flexibles qui sont non seulement simples, mais aussi évolutives afin de vous permettre de faire face à l'augmentation de vos besoins. Veillez à poser des questions quant à la facilité d'adaptation du système face à une croissance de vos opérations dans l'avenir.

Les robots d'aujourd'hui peuvent effectuer la plupart des tâches et fonctions d'un opérateur. Avec la cobotique, les usines délèguent les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée à des robots et demandent aux opérateurs de les diriger afin de bénéficier de leur expertise, de leur capacité à prendre des décisions et à les guider en situation d'urgence. Cette possibilité de contrôle des robots, lorsque la situation le demande, confère aux opérateurs un niveau accru de contrôle et de fiabilité.

Note : Le contrôle par l'opérateur, ou le mode mixte comme on l'appelle, peut être bénéfique uniquement s'il est aisé de passer du mode autonome au mode manuel.

Les hauts degrés d'automatisation vont de pair avec des exigences plus élevées en matière de sécurité. Outre le strict respect des normes de sécurité locales, les robots ou AGV doivent garantir la sécurité des marchandises et des opérateurs. Les AGV sont-ils protégés d'une éventuelle défaillance du système ? Y a-t-il des capteurs afin de garantir la sécurité de l'opérateur ? Si oui, à quel niveau ? Quels sont les systèmes de sécurité supplémentaires déployés afin de garantir la sécurité lors de la manutention des marchandises ?

Le saviez-vous ? Les lasers de sécurité de niveau Pl-d garantissent un risque de défaillance par heure inférieur à 0,00001 %.

L'automatisation est un processus continu. Cela signifie que le projet n'est pas terminé une fois les AGV déployés. Autant les AGV peuvent apprendre et évoluer au fil du temps, autant la maintenance de la flotte constitue un élément crucial de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. En analysant les données et la performance des AGV, les entrepôts peuvent modifier leurs processus et en tirer une productivité encore plus grande, ce qui est le but ultime de toute automatisation. La facilité de maintenance et d'analyse des données sont des éléments à prendre en compte lorsque vous choisissez votre fournisseur.

Enfin, chaque entrepôt ou usine désireux de déployer un système aussi sophistiqué qu'un robot AGV doit avoir la garantie que les robots sont construits sur des années d'expertise dans le secteur et bénéficient de la technologie de pointe. Le fournisseur d'AGV idéal pourra vous présenter des références de robots fonctionnant avec succès dans le monde entier. Qui sont vos principaux clients ? Avec quels secteurs travaillez-vous actuellement ? En disposant de quelques références client, vous limiterez non seulement les risques, mais cela pourra aussi vous aider à avoir une vue globale des secteurs ou des régions qui adoptent ces méthodes.

Note : Si votre fournisseur d'AGV collabore avec des partenaires ou des leaders du secteur pour la construction de vos robots, il y a fort à parier que sa flotte est déjà déployée avec succès dans quelques-uns des plus grands entrepôts à travers le monde.

* Note : AGV = Autonomous Guided Vehicles