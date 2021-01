Balyo : Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité entre BALYO et NATIXIS ODDO BHF

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par BALYO (Paris:BALYO) à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31/12/2020 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

34 236 titres

32 348.30 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

18 782 titres

43 004.5 euros

Sur la période du 01/07/2020 au 31/12/2020 ont été exécutées :

411 Transactions à l'achat

380 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

107 326 titres et 125 043.3 euros à l'achat

115 806 titres et 143 997.9 euros à la vente

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

ACHATS VENTES Nombre de

transactions

achats Dont nombre

de titres

achat Pour un

montant de Nombre de

transactions

vente Dont nombre

de titres

vente Pour un

montant de Total 411 107 326 125 043.70 380 115 806 143 998.30 Date 01/07/2020 01 01 00.8 01 01 00.8 02/07/2020 01 01 00.9 02 401 352.9 03/07/2020 02 401 348.1 01 01 00.9 06/07/2020 03 401 344.9 01 01 00.9 07/07/2020 04 801 676.5 01 01 00.9 08/07/2020 02 401 336.9 02 401 348.9 09/07/2020 01 01 00.8 01 01 00.8 10/07/2020 01 01 00.8 11 3 201 2 936.8 13/07/2020 01 01 00.9 03 801 736.9 14/07/2020 01 01 01.0 38 33 601 42 921.0 15/07/2020 07 2 001 2 697.5 01 01 01.5 16/07/2020 04 1 801 2 125.3 01 01 01.3 17/07/2020 07 1 201 1 377.2 04 1 201 1 566.0 20/07/2020 04 1 201 1 513.4 02 90 114.4 21/07/2020 03 801 977.3 04 1 201 1 621.3 22/07/2020 04 2 401 3 933.7 08 2 001 3 493.7 23/07/2020 03 801 1 101.5 01 01 01.5 24/07/2020 05 1 201 1 549.3 04 1 201 1 593.3 27/07/2020 05 2 001 2 585.3 04 2 001 2 665.3 28/07/2020 03 801 1 009.3 01 01 01.3 29/07/2020 04 1 201 1 465.3 03 16 19.6 30/07/2020 05 2 401 2 934.2 07 2 401 3 395.0 31/07/2020 05 401 533.3 02 401 541.3 03/08/2020 01 01 01.4 02 401 553.4 04/08/2020 04 801 1 037.4 01 01 01.4 05/08/2020 06 2 001 2 405.3 01 01 01.3 06/08/2020 04 1 201 1 431.6 01 01 01.2 07/08/2020 02 401 453.2 01 01 01.2 10/08/2020 01 01 01.2 06 1 601 1 965.2 11/08/2020 01 01 01.3 01 01 01.3 12/08/2020 02 401 515.7 01 01 01.3 13/08/2020 02 401 505.3 01 01 01.3 14/08/2020 01 01 01.3 03 401 519.7 17/08/2020 02 401 497.3 01 01 01.3 18/08/2020 01 01 01.3 02 401 501.3 19/08/2020 02 401 492.5 01 01 01.3 20/08/2020 03 401 489.3 01 01 01.3 21/08/2020 04 801 961.2 01 01 01.2 24/08/2020 01 01 01.2 02 401 493.2 25/08/2020 02 197 237.6 01 01 01.2 26/08/2020 03 205 247.2 02 401 493.2 27/08/2020 03 401 497.2 03 801 1 021.2 28/08/2020 06 1 201 1 425.2 01 01 01.2 31/08/2020 08 2 401 2 661.2 01 01 01.2 01/09/2020 02 401 421.1 01 01 01.1 02/09/2020 01 01 01.1 03 1 201 1 309.1 03/09/2020 01 01 01.1 01 01 01.1 04/09/2020 03 801 829.8 01 01 01.0 07/09/2020 01 01 01.0 02 801 844.2 08/09/2020 05 1 601 1 661.1 01 01 01.1 09/09/2020 01 01 01.1 01 01 01.1 10/09/2020 01 400 406.4 00 00 00.0 11/09/2020 02 401 413.1 02 02 02.1 14/09/2020 03 801 809.0 01 01 01.0 15/09/2020 03 801 785.0 01 01 01.0 16/09/2020 02 401 397.0 03 1 601 1 625.0 17/09/2020 05 1 201 1 183.4 02 801 801.0 18/09/2020 01 01 01.0 03 801 793.0 21/09/2020 03 801 790.2 06 2 400 2 472.0 22/09/2020 04 1 201 1 181.0 05 569 596.3 23/09/2020 01 01 01.0 01 01 01.0 24/09/2020 14 5 401 5 112.4 01 01 01.0 25/09/2020 05 801 740.9 01 01 00.9 28/09/2020 01 01 00.9 02 401 374.9 29/09/2020 01 01 00.9 04 801 754.9 30/09/2020 01 01 01.0 03 1 601 1 641.0 01/10/2020 18 4 401 4 404.2 01 01 01.0 02/10/2020 05 1 601 1 537.8 02 02 02.0 05/10/2020 04 1 300 1 227.0 01 400 384.0 06/10/2020 01 01 00.9 03 1 201 1 192.9 07/10/2020 01 01 01.0 02 801 841.0 08/10/2020 01 01 01.1 07 2 801 3 177.1 09/10/2020 09 2 801 3 010.7 01 01 01.1 12/10/2020 03 1 200 1 240.0 08 1 200 1 320.0 13/10/2020 02 401 429.1 04 1 201 1 381.1 14/10/2020 01 01 01.1 03 801 941.1 15/10/2020 04 1 201 1 289.1 01 01 01.1 16/10/2020 03 1 201 1 280.3 01 01 01.1 19/10/2020 03 801 846.7 01 01 01.1 20/10/2020 01 01 01.1 10 2 401 2 689.1 21/10/2020 04 401 437.1 03 801 901.1 22/10/2020 08 2 401 2 582.7 01 01 01.1 23/10/2020 04 801 837.1 01 01 01.1 26/10/2020 07 1 201 1 221.0 01 01 01.0 27/10/2020 08 3 801 3 405.9 01 01 00.9 28/10/2020 05 1 200 1 028.0 01 01 00.9 29/10/2020 01 01 00.8 03 801 713.6 30/10/2020 01 01 00.9 02 401 380.9 02/11/2020 03 401 360.9 01 01 00.9 03/11/2020 07 1 201 1 071.7 01 01 00.9 04/11/2020 04 1 201 1 044.9 01 01 00.9 05/11/2020 01 01 00.9 05 1 201 1 128.9 06/11/2020 04 801 720.5 01 01 00.9 09/11/2020 01 01 00.9 03 801 762.5 10/11/2020 01 01 00.9 02 401 384.9 11/11/2020 01 01 01.0 03 801 793.0 12/11/2020 03 801 790.6 01 01 01.0 13/11/2020 03 801 777.0 01 01 01.0 16/11/2020 01 01 01.0 03 801 849.0 17/11/2020 01 01 01.1 03 801 849.1 18/11/2020 04 801 837.1 03 401 425.1 19/11/2020 04 1 201 1 242.6 01 01 01.0 20/11/2020 01 01 01.0 01 01 01.0 23/11/2020 01 01 01.0 13 4 401 4 905.0 24/11/2020 03 801 953.2 03 401 493.2 25/11/2020 04 1 201 1 389.2 01 01 01.2 26/11/2020 01 01 01.2 08 2 801 3 509.2 27/11/2020 07 2 001 2 588.6 05 1 201 1 645.4 30/11/2020 03 801 993.3 03 401 525.3 01/12/2020 01 01 01.4 07 2 001 2 861.4 02/12/2020 02 1 501 2 026.4 05 401 557.4 03/12/2020 01 01 01.4 08 1 601 2 381.4 04/12/2020 01 01 01.7 07 1 201 2 001.7 07/12/2020 04 2 000 3 068.0 00 00 00.0 08/12/2020 11 6 400 9 524.4 07 3 500 5 351.0 09/12/2020 05 2 301 3 268.5 04 1 008 1 522.3 10/12/2020 06 3 001 4 141.4 01 01 01.4 11/12/2020 02 1 501 1 981.4 04 2 001 2 801.4 14/12/2020 01 01 01.4 03 2 001 2 911.4 15/12/2020 04 1 901 2 509.4 01 01 01.4 16/12/2020 01 01 01.3 02 1 001 1 331.3 17/12/2020 01 01 01.3 03 2 001 2 761.3 18/12/2020 02 02 02.7 03 1 001 1 411.4 21/12/2020 04 2 301 2 992.3 04 801 1 041.3 22/12/2020 04 401 518.9 07 3 101 4 081.3 23/12/2020 01 01 01.3 03 1 801 2 519.3 24/12/2020 01 01 01.4 04 801 1 137.4 28/12/2020 05 1 201 1 664.6 01 01 01.4 29/12/2020 03 801 1 096.6 01 01 01.4 30/12/2020 01 01 01.3 01 01 01.3 31/12/2020 02 401 555.8 01 01 01.4

À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 M€ en 2019.

Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210115005487/fr/