Balyo : Pourquoi choisir BALYO plutôt qu'un autre fournisseur AGV ?

La robotique mobile est l'une des solutions technologiques les plus avancées du marché lorsqu'on parle d'automatisation d'un entrepôt. Les systèmes impliquant des AGV visent à garantir l'efficacité, la rapidité et la sécurité des opérations. Face à la multitude des offres, la recherche du fournisseur proposant la solution la plus adaptée est devenue un défi majeur pour n'importe quelle entreprise. Alors que la plupart des fournisseurs de systèmes robotiques se concentrent sur certains flux, à l'instar des fabricants d'AMR, BALYO fournit à ses clients un éventail d'applications très large, avec des produits simples et une solution évolutive. Voici pourquoi nous sommes différents.

N'importe quel entrepôt cherchant à automatiser ses flux intra-logistiques souhaite avant toute chose une solution facile à mettre en place. C'est sur ce point que BALYO présente un avantage sur ses concurrents.

Nous utilisons en effet un système de navigation propriétaire qui compare en temps réel la localisation du robot et la cartographie des locaux, préalablement enregistrée dans son 'cerveau'. Le robot compare ainsi ce qu'il voit à ce qu'il connaît, sans avoir besoin d'ajouter des infrastructures de repérage (réflecteurs laser, aimants au sol, fils enterrés etc.) qui ont un coût et qui ne sont surtout pas évolutives dans le temps.

S'appuyant sur une vaste gamme de robots, BALYO offre des solutions simples, mais également évolutives pour répondre à des exigences plus complexes, comme des redéploiement de flux réguliers ou des reconfigurations de site.

BALYO fournit au client une plate-forme unique avec laquelle tout opérateur peut conduire un robot manuellement quand il le souhaite, en prenant simplement le contrôle du timon du robot. Une fois la tâche terminée, il peut rebasculer le robot en mode automatique, tout cela s'effectuant sur simple pression d'un bouton.

Il est ainsi possible de reprendre à tout moment le contrôle des robots. Cette possibilité améliore l'ergonomie et l'interaction des opérateurs avec les robots.

Avec 130 projets à notre actif, nous avons commercialisé plus de 600 robots dans le monde entier. Nous connaissons les exigences des petites et grandes entreprises et savons que leurs besoins en robotique sont de plus en plus importants.

Depuis de nombreuses années, nous ne cessons de perfectionner, grâce à nos clients, les fonctionnalités et performances de nos robots pour qu'ils répondent à ces besoins.

Nos robots peuvent être configurés selon vos demandes et nous pouvons fournir une solution technique personnalisée. Qu'est-ce que cela signifie ? Nos robots seront spécialement adaptés à votre application. Vous disposerez ainsi de toutes les fonctionnalités nécessaires.

À partir de votre besoin, nous vous proposons des fonctions adaptées (sécurité, hauteur de prise/pose, lecteurs code-barres etc.) pour atteindre vos objectifs opérationnels. En vous proposant une solution flexible et modulable, nous utilisons notre expérience et nos technologies pour être votre fournisseur idéal.

Nos chariots fonctionnent avec un équipement de manutention standardisé. Nous travaillons avec deux de nos partenaires présents dans le monde entier : Linde Material Handling et Hyster-Yale Group. Tous les chariots équipés de la technologie « Driven by BALYO » sont développés dans le cadre d'un partenariat intégral avec ces équipementiers de renommée mondiale et font l'objet d'un mélange de savoir-faire inégalé.

BALYO, grâce à ses partenaires, peut déployer des robots dans le monde entier. Pour chaque robot, le client bénéficie d'une assistance technique assurée par le réseau de distributeurs des équipementiers, qui garantit un service technique sur site et la livraison de pièces détachées.

Respectant une réglementation très stricte, tous nos systèmes de sécurité sont conformes au niveau PL-d et sont basés sur une boucle de détection spécifique fonctionnant indépendamment du logiciel du robot. BALYO a également développé les fonctionnalités de détection les plus performantes du marché, notamment en matière de perception 3D, permettant ainsi la reconnaissance et la gestion de différents types de palettes sur un même flux.

Considérant que la sécurité des opérateurs est une priorité absolue, tous nos chariots ralentissent ou s'immobilisent lorsqu'ils détectent un obstacle. Une fois la zone de détection dégagée, les chariots « Driven by BALYO » peuvent reprendre leurs opérations.

Quelques systèmes de sécurité :