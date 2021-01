Balyo : Quel est le niveau de fiabilité des AGVs (Automated Guided Vehicles) ?

Vous envisagez de mettre en œuvre un système AGV pour automatiser vos transferts de palettes. Vous avez déjà évalué les économies que vous pourriez réaliser au niveau de la main-d'œuvre grâce à ce système et les gains de productivité qui en résulteraient.

*(Si vous ne l'avez pas encore fait, découvrez pourquoi il faut investir dans les AGV.)

Dans le cadre de votre décision, il serait intéressant d'évaluer la fiabilité de ce type de système. Vous permettra-t-il d'obtenir les résultats escomptés ? Si oui, quelle sera la disponibilité des robots ?

L'efficacité dépendant de la fiabilité, les fournisseurs d'AGV sont tenus de concevoir des robots pouvant répondre aux demandes complexes des industriels. Les AGV et robots mobiles sont incontournables pour les entreprises souhaitant entreprendre leur transformation vers l'industrie 4.0 et les technologies connectées car ils s'inscrivent par nature, au cœur de la transformation robotique et digitale.

En tant que concepteurs de chariots robotisés, nous savons que le recours aux AGV doit reposer sur la fiabilité et la sécurité, et c'est dans cet objectif qu'ils sont conçus.

De nombreuses études ont montré que les solutions AGV sont synonymes de sécurité et de productivité. Dans des conditions opérationnelles favorables, ces systèmes vont considérablement améliorer la maniabilité et garantir la sécurité des opérations. L'intégration de capteurs PLd à 360° leur permet en effet de détecter des obstacles de façon dynamique. Lorsqu'un obstacle est détecté, ils sont programmés pour ralentir ou pour s'arrêter, en fonction de la distance qui les sépare de l'obstacle.

Avec le recours aux nouvelles technologies de perception 3D, la manutention des marchandises devient beaucoup plus sûre. Ainsi les formes des palettes sont détectées en trois dimensions plutôt qu'en deux dimensions, ce qui accroît la précision du transport des charges.

La possibilité de contrôler les AGV de manière duale (automatique et manuelle) augmente la maniabilité du système. Les acteurs du marché les plus expérimentés proposent une solution de transport de palettes flexible par le biais de chariots manuels standards complètement autonomes. En appuyant sur un bouton, il devient possible, en cas de nécessité, de les manœuvrer manuellement.

Intégrer des AGVs dans ses processus intra-logistiques permet de former et de réorganiser ses équipes pour leur confier des tâches à plus forte valeur ajoutée. La réorganisation est simplifiée par le fait que les meilleurs AGV garantissent aujourd'hui une disponibilité allant jusqu'à 98 % (selon le projet et l'application) et des cadences de 100 %. Autrement dit, les robots peuvent aujourd'hui non seulement prendre en charge des tâches pénibles, mais contribuent également à la mise en place de méthodes de production en ligne avec le lean manufacturing.

* Note : AGV = Autonomous Guided Vehicles