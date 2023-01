Balyo : le titre grimpe après un contrat aux USA

Le constructeur de chariots de manutention Balyo s'envole de plus de 20% jeudi à la Bourse de Paris après avoir été sélectionné par l'américain Behr Paint pour équiper quatre centres de distribution.



Aux termes du contrat, Balyo déploiera sur chacun des sites du fabricant de peintures une flotte de robots autonomes 'Reachy' pour automatiser les opérations de stockage et de déstockage.



Conçus pour fonctionner dans des allées très étroites et présentant des contraintes d'espace, ces robots offrent un haut niveau de précision, allié à une simplicité d'utilisation et une facilité de déploiement.



Suite à cette annonce, l'action Balyo grimpait de plus de 20% en toute fin de matinée.



