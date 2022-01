Balyo : salué pour un partenariat avec Bolloré Logistics

Balyo bondit de 8% après la signature d'un partenariat avec Bolloré Logistics, l'un des leaders mondiaux du transport et de la logistique, pour automatiser les mouvements de palettes dans leurs entrepôts de la zone Asie-Pacifique.



Dans ce cadre, l'équipe de Balyo à Singapour sera désormais installée dans le B.Lab de Singapour et bénéficiera des installations de Bolloré Logistics pour poursuivre le développement et la commercialisation de ses solutions dans la région.



Ce partenariat se matérialise par une première commande pour un chariot robotisé 'VNA' BALYO à destination du Blue Hub, entrepôt d'une superficie de 50.000 m². Des discussions sont aussi en cours pour une première extension au Green Hub, autre site de Bolloré Logistics.



