Banader Hotels Company B.S.C. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Banader Hotels Company B.S.C. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 0,723699 million de BHD, contre 0,577433 million de BHD il y a un an. La perte nette s'est élevée à 0,64863 million de BHD, contre 0,619161 million de BHD il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies a été de BHD 0,018 contre BHD 0,017 il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies était de BHD 0,003 contre BHD 0,004 il y a un an.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,64 million de BHD contre 1,21 million de BHD il y a un an. La perte nette a été de 1,19 million de BHD contre 1,16 million de BHD il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies a été de BHD 0,032 contre BHD 0,032 il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies a été de BHD 0,005 contre BHD 0,008 il y a un an.