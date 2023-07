Banaras Beads Limited fabrique et exporte des articles artisanaux, tels que des colliers de perles de verre et des bijoux d'imitation. La société fabrique également d'autres articles en or, argent et autres métaux et pierres précieux et semi-précieux. Elle propose des perles en argile, en laiton, en aluminium, en cuivre, en résine, en céramique, en corne, en os, en pierres semi-précieuses, en agate, en laque, des perles peintes à la main et des perles peintes au pistolet. L'entreprise commercialise également des cordons en cuir, des cordons en cire de coton et des produits artisanaux. Ses perles de verre sont fabriquées à la main (lampisterie) et à la machine (perles pressées et machine à couper les tubes). Les produits de la société comprennent des perles de rocaille, des perles en os, des perles en cristal à facettes, des perles en métal, des pierres de savon, des perles en bois, des perles fantaisie, des pierres dorées, des perles dichroïques, des perles peintes à la main, des feuilles d'argent, des perles du Cachemire et des formes.

Secteur Habillement et accessoires