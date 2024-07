Banc of California, Inc. est une société holding bancaire pour sa filiale, Banc of California (la Banque), une banque agréée par l'État de Californie. La banque propose une gamme de produits et de services de prêt et de dépôt par l'intermédiaire de plus de 90 succursales à service complet réparties dans toute la Californie, à Denver (Colorado) et à Durham (Caroline du Nord), ainsi que des solutions complètes de traitement des paiements par l'intermédiaire de sa filiale, Deepstack Technologies, LLC. La banque dessert également le secteur de la gestion des associations communautaires à l'échelle nationale grâce à sa plateforme technologique SmartStreet. La banque est organisée en quatre groupes d'affaires : Community Banking, Specialty Banking, Deposit Services et Payment Solutions. Les services bancaires spécialisés se concentrent sur le service aux clients dans des niches verticales par industrie, y compris les associations de propriétaires, les services bancaires à risque, les prêts SBA, les prêts hypothécaires à l'entrepôt, les médias et le divertissement et le financement d'équipement. Les services de dépôt offrent des services précieux aux clients des groupes Community et Specialty Banking.