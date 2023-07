Banc of California, Inc. est une société holding financière. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, Banc of California, National Association (la banque). La Banque propose une variété de services financiers pour répondre aux besoins bancaires et financiers des communautés qu'elle dessert. Elle possède 34 bureaux, dont 28 succursales à service complet, répartis dans le sud de la Californie. Ses produits de dépôt comprennent des dépôts non rémunérés, des dépôts à vue rémunérés, des comptes d'épargne, des comptes de dépôt du marché monétaire et des certificats de dépôt. La banque propose des prêts, notamment des prêts commerciaux et industriels, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts multifamiliaux, des prêts à l'administration des petites entreprises (SBA), des prêts à la construction, des prêts hypothécaires résidentiels unifamiliaux et d'autres prêts à la consommation. La société propose des solutions bancaires et de prêt personnalisées aux entreprises, aux entrepreneurs et aux particuliers dans toute la Californie, ainsi que des solutions complètes de traitement des paiements par l'intermédiaire de sa filiale, Deepstack Technologies, LLC.

Secteur Banques