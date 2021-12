L'Europe recule, le climat des affaires se dégrade en Allemagne

PARIS, 17 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes, Londres exceptée, reculent vendredi matin après l'annonce d'une dégradation plus marquée qu'attendu du climat des affaires en Allemagne. À Paris, le CAC 40 perd -0,75% à 6952,81.954,76 points vers 09h15 GMT et à Francfort, le Dax recule de 0,76%. A Londres, le FTSE 100 prend 0,13%, soutenu par l'augmentation plus forte que prévu des ventes au détail britanniques en novembre. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,92%, le FTSEurofirst 300 de 0,46% et le Stoxx 600 de 0,7%. L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a reculé à 94,7 en décembre contre 96,5 le mois dernier alors que le consensus Reuters le donnait à 95,3. Le secteur technologique (-1,63%) affiche l'une des plus fortes baisses de la matinée, dans le sillage du net repli du Nasdaq la veille (-2,41%). Les investisseurs se sont en effet détournés des grandes valeurs technologiques américaines, fortement valorisées, à la suite des annonces mercredi de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se dirige vers un resserrement de sa politique monétaire. De son côté, la Banque d'Angleterre a annoncé un relèvement de son taux directeur, la Banque centrale européenne a confirmé la diminution progressive de ses achats d'obligations et La Banque du Japon a décidé une réduction de ses programmes d'urgence. Aux valeurs, STMicroelectronics perd 2,95%, en fin de classement du CAC 40. Airbus abandonne 0,2%, limitant son repli après avoir remporté une nouvelle commande, cette fois-ci avec Air France-KLM pour 100 avions de la famille A320neo. À la hausse, la société biopharmaceutique Genfit s'envole de 46,86%, évoluant au plus haut depuis février, après avoir noué un partenariat stratégique avec Ipsen (-1,76%) sur son médicament expérimental elafibranor. Dans le reste de l'Europe, la banque Carige cède 1,87% à Milan après que son principal actionnaire a rejeté la proposition de rachat soumise par BPER (-0,82%). (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)