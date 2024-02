(Alliance News) - Banca Generali S.p.A. a annoncé jeudi une augmentation de 53 % de son bénéfice net pour 2023, à 326,1 millions d'euros contre 213,0 millions d'euros un an plus tôt.

Ce chiffre représente un record pour l'entreprise et est supérieur à la croissance de 10 à 15 % prévue dans le plan triennal.

La croissance des bénéfices s'est accompagnée d'une nouvelle augmentation de la taille de la banque - le total des actifs ayant progressé de 12 % pour atteindre 92,8 milliards d'EUR, soit le niveau le plus élevé jamais atteint - et d'un nouveau renforcement de la solidité des fonds propres et du profil de liquidité de la société, qui étaient déjà bien supérieurs aux exigences réglementaires.

Le produit net bancaire a augmenté de 23 %, passant de 639,8 millions d'EUR à 788,2 millions d'EUR, tandis que le produit net d'intérêts a plus que doublé, passant de 145,0 millions d'EUR à 304,4 millions d'EUR.

Le bénéfice d'exploitation de la Lion Bank est passé de 383,3 millions d'EUR à 511,5 millions d'EUR, tandis que le chiffre avant impôts s'est amélioré, passant de 330,2 millions d'EUR à 443,8 millions d'EUR. L'Ebitda a augmenté à 551,2 millions d'EUR contre 420,0 millions d'EUR et le ratio coûts/revenus s'est amélioré à 35,1 % contre 40,1 % à la fin de 2022.

Le conseil d'administration de Banca Generali a proposé un dividende de 2,15 EUR, contre 1,65 EUR versé l'année dernière.

La collecte nette totale pour 2023 s'élève à 5,9 milliards d'euros, en hausse de 3 % en glissement annuel. La banque a souligné que 85% de la collecte provenait de la structure existante des conseillers de Banca Generali, "confirmant sa qualité et sa proactivité dans le soutien des choix d'investissement des clients existants et dans l'acquisition de nouveaux clients", a déclaré la banque.

D'autre part, en janvier 2024, la collecte s'est élevée à 323 millions d'euros, soulignant une augmentation des actifs sous investissement, la composante à plus forte valeur ajoutée de l'offre. Cette composante s'est élevée à 99 millions d'EUR, ce qui représente une nette amélioration par rapport à la décollecte de 7 millions d'EUR enregistrée l'année précédente. Ce chiffre est conforme à la dynamique de ces derniers mois, qui ont vu une forte augmentation de la demande de conseils professionnels et un retour de l'intérêt pour la diversification des investissements vers des solutions gérées.

Les flux d'actifs investis ont principalement bénéficié d'une augmentation de la demande de conteneurs financiers de 57 millions d'euros au cours du mois et de services de conseil avancés sur les actifs administrés de 105 millions d'euros au cours du mois. La collecte sur les contrats traditionnels est également restée positive à 26 millions d'euros, contre une décollecte de 142 millions d'euros au cours du même mois de l'année précédente.

La collecte sur les comptes administrés a diminué au cours du mois par rapport aux pics de l'année dernière, s'établissant à 206 millions d'EUR contre 307 millions d'EUR l'année précédente.

Pour l'avenir, la banque estime que les encaissements pour la période triennale 2022-2024 se situeront entre 18,0 et 22,0 milliards d'EUR, avec un TCAC des bénéfices récurrents de 10 à 15 % et des dividendes attendus de 70 à 80 % sur la partie des bénéfices récurrents et de 50 à 100 % sur la partie des bénéfices variables.

L'action de Banca Generali est en baisse de 0,7 % à 35,54 euros par action.

