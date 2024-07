(Alliance News) - Banca Generali Spa a annoncé jeudi un bénéfice net de 239,6 millions d'euros pour le premier semestre, en hausse de 37 % par rapport aux 175,1 millions d'euros enregistrés au 30 juin 2023.

Les revenus nets d'intérêts pour la période se sont élevés à 157,5 millions d'euros, contre 151,5 millions d'euros en 2023. Les intérêts nets et autres produits bancaires se sont élevés à 494,3 millions d'EUR au 30 juin, contre 392,2 millions d'EUR au premier semestre 2023.

Le ratio CET 1 s'est établi à 22,3 % et le TCR à 23,7 %.

Au deuxième trimestre, le bénéfice s'est élevé à 117,6 millions d'EUR, en hausse de 28 %, tandis que le produit net bancaire s'est établi à 237,6 millions d'EUR, en hausse de 19 %.

La collecte nette totale pour le premier semestre s'est élevée à 3,6 milliards d'EUR, dont 2,0 milliards d'EUR pour le seul deuxième trimestre.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré qu'après les bons résultats obtenus au cours des six premiers mois de 2024 et compte tenu des perspectives de baisse des taux dans les mois à venir, elle s'attend à réaliser une collecte nette en 2024 de plus de 6,5 milliards d'EUR, avec une composition de 40 à 60 % orientée vers les actifs sous investissement.

"Cet objectif est en hausse par rapport aux 6 milliards d'euros fixés au début de l'année. Sur le front de la croissance des bénéfices, Banca Generali met à jour ses attentes en matière de revenus nets d'intérêts, en augmentant ses prévisions pour 2024 à 300 millions d'euros, contre 280 millions d'euros précédemment, à la lumière de la trajectoire de réduction des taux des banques centrales, ce qui est inférieur aux projections établies au début de l'année ", poursuit la note de la société.

De plus, Banca Generali confirme une marge de frais de gestion de 1,42% ou plus en moyenne pour l'année en cours.

Sur cette base et à la lumière des bénéfices déjà réalisés, Banca Generali met à jour son objectif de rémunération des actionnaires en visant à distribuer 8,0 à 8,5 euros par action sous forme de dividendes cumulés au cours de la période 2022-2025, par rapport à la prévision précédente de 7,5 à 8,5 euros par action.

L'administrateur délégué et directeur général de Banca Generali, Gian Maria Mossa, a déclaré : " Nous clôturons un semestre très solide, au cours duquel nous avons observé des signes clairs de normalisation dans le monde de l'assurance, dans le mix de financement et dans la dynamique de recrutement. "

"Nous sommes dans la dernière année du plan et nous voulons également clôturer cette période de trois ans en atteignant tous nos objectifs et en jetant les bases d'une nouvelle phase de croissance durable : l'innovation de nouvelles solutions d'investissement, l'amélioration du monde des données et le lancement de la Suisse représentent un avantage concurrentiel qui n'a pas encore été exploité dans nos chiffres".

"Les niveaux records de ce premier semestre et la force de la demande de la part des clients mais aussi des professionnels d'autres réalités, nous permettent d'envisager une nouvelle phase de croissance durable.

Les niveaux records de ce premier semestre et la force de la demande des clients, mais aussi des professionnels d'autres réalités, nous permettent d'envisager avec une grande confiance les mois à venir et la satisfaction de toutes nos parties prenantes".

Le titre Banca Generali est en baisse de 0,1 % à 39,88 euros par action.

