(Alliance News) - Banca Generali Spa a annoncé lundi qu'elle avait réalisé une collecte nette de 366 millions d'euros en novembre, ce qui porte la collecte totale depuis le début de l'année à plus de 5 milliards d'euros, en ligne avec le résultat de l'année dernière.

La collecte nette en produits gérés et en produits d'assurance a été clôturée avec une hausse de 112 millions d'euros pour l'offre destinée aux ménages et une baisse de 44 millions d'euros pour l'offre destinée aux tiers, soit un résultat net positif de 68 millions d'euros.

Plus précisément, les polices de la branche I ont enregistré une collecte nette de 54 millions d'euros au cours du mois, ce qui confirme la reprise régulière amorcée au second semestre de l'année.

Au cours du mois, comme l'indique Banca Generali, il y a également eu un afflux important de liquidités pour un total de 426 millions d'euros, lié à d'importantes échéances d'obligations d'État, à quelques prises de bénéfices sur des titres en dépôt et à une acquisition régulière de nouveaux apports de la part de clients nouveaux et existants.

Gian Maria Mossa, PDG et directeur général de Banca Generali, a déclaré : " Encore un mois très solide en termes de flux, malgré les pressions économiques et l'environnement des taux. Nous sommes heureux de constater que le travail effectué pour améliorer continuellement la dynamique de l'offre a produit des résultats positifs concrets, comme en témoignent la qualité de la gamme de produits et le retour de l'attention portée aux solutions gérées liées à la protection et à la diversification ".

"Les signaux que nous recevons de nos banquiers, en termes de croissance des nouveaux clients et de demande de services de conseil avancés, confirment la force de notre positionnement dans le secteur de la banque privée et nos attentes d'une fin d'année positive en termes de volumes et de qualité des flux entrants ".

Les actions de Banca Generali sont dans le vert de 0,5 % à 33,40 euros par action.

