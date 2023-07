(Alliance News) - Banca Generali Spa a annoncé lundi avoir réalisé une collecte nette de 527 millions d'euros en juin, portant la valeur totale atteinte depuis le début de l'année à 3,26 milliards d'euros, en hausse de 7 % par rapport à la même période de l'année dernière.

En termes de produits, la société a souligné dans une note la forte performance des solutions gérées, avec 159 millions d'euros en juin, en hausse de 679 millions d'euros depuis le début de l'année. Les fonds domestiques se sont distingués au cours du mois avec 120 millions d'euros, bénéficiant de nouvelles solutions d'investissement protégé, et les conteneurs financiers avec 78 millions d'euros au cours du mois, toujours populaires pour leur service personnalisé.

La collecte dans les fonds d'assurance a augmenté, prenant progressivement le relais de la demande de polices traditionnelles, qui a diminué de 123 millions d'EUR.

Les actifs sous administration dans leur ensemble ont affiché un solde net de 491 millions d'EUR, reflétant des éléments exceptionnels tels que le placement par la banque de BTP pour 355 millions d'EUR et des règlements fiscaux de clients pour 227 millions d'EUR.

La demande de services de conseil avancés est restée forte (183 millions d'EUR sur le mois, 861 millions d'EUR depuis le début de l'année) et s'est concentrée sur les actifs sous administration. Plus précisément, les solutions gérées et les conseils avancés sur les actifs administrés et conservés se sont élevés à 333 millions d'euros au cours du mois, en hausse de 69 % par rapport à l'année précédente, pour un total de 1,6 milliard d'euros depuis le début de l'année, en hausse de 33 %.

Les actions de Banca Generali étaient dans le vert de 0,3% à 31,13 euros par action.

