(Alliance News) - Banca Generali Spa a annoncé vendredi que la collecte nette pour le mois d'août s'élevait à 247 millions d'euros, soit une hausse de 20 % par rapport à la même période de l'année dernière. Depuis le début de l'année, la collecte nette s'élève à 3,9 milliards d'euros.

Au niveau des produits, la banque souligne la performance des solutions gérées pour 147 millions d'euros sur le mois et 882 millions d'euros depuis le début de l'année, tirée par la forte demande de conteneurs financiers pour 104 millions d'euros sur le mois et 464 millions d'euros depuis le début de l'année, et de fonds immobiliers pour 49 millions d'euros sur le mois et 433 millions d'euros depuis le début de l'année, tous deux bénéficiant des nouvelles lignes lancées ces derniers mois pour profiter de la reprise des marchés d'actions et surtout d'obligations.

L'assurance a confirmé la tendance à la stabilisation déjà observée ces derniers mois, dans l'attente du lancement de nouvelles lignes prévu pour le quatrième trimestre, tandis que les actifs sous administration sont restés soutenus à 201 millions d'EUR en août et à 4,3 milliards d'EUR depuis le début de l'année, confirmant le rééquilibrage attendu de la liquidité vers d'autres formes d'actifs sous gestion et sous administration.

En termes de qualité de financement, la banque souligne que les flux vers les solutions gérées et le conseil avancé sur les actifs sous administration se sont élevés à 213 millions d'euros au cours du mois, totalisant 2,08 milliards d'euros depuis le début de l'année, en hausse de 37 % par rapport à l'année précédente.

Gian Maria Mossa, administrateur délégué et directeur général de Banca Generali, a déclaré : " Le mois d'août a de nouveau confirmé des taux de croissance supérieurs à ceux de l'année dernière. L'attention portée par les banquiers à la dynamique du marché et à la proximité avec les clients ne s'est pas relâchée en ces semaines de vacances, comme le montrent les chiffres très solides des actifs sous gestion et des services de conseil avancés. L'intérêt que le monde des affaires porte à nos solutions exclusives de protection des actifs et l'intérêt que de nombreux banquiers expérimentés portent au potentiel qu'offre notre activité dans leur parcours de développement nous permettent d'envisager les mois à venir avec confiance et optimisme".

Banca Generali est en baisse de 0,6 % à 32,95 euros par action.

