(Alliance News) - Banca Generali Spa a annoncé lundi qu'elle avait enregistré des entrées nettes de 373 millions d'euros en septembre, en hausse de 42 % par rapport à l'année précédente, ce qui porte le total depuis le début de l'année à plus de 4,3 milliards d'euros, soit une augmentation de 7 % par rapport à la même période de l'année précédente, malgré la forte volatilité des marchés financiers mondiaux.

En termes de composition de la collecte nette, l'augmentation la plus importante depuis le début de l'année concerne les liquidités, avec 260 millions d'euros en septembre, auxquels s'ajoutent des flux en comptes administrés de 265 millions d'euros, soit une collecte totale d'actifs administrés de 525 millions d'euros au cours du mois et de 4,8 milliards d'euros depuis le début de l'année.

Sur le front des produits gérés, le résultat des conteneurs financiers s'est distingué, s'élevant à 61 millions d'EUR sur le mois et à 525 millions d'EUR depuis le début de l'année, " grâce à la fois à des opportunités de personnalisation et à de nouvelles lignes visant à exploiter les possibilités d'investissement sur les marchés obligataires ". La collecte d'assurance reflète la dynamique de réflexion en vue du lancement de nouvelles solutions et stratégies prévu à partir d'octobre", explique la société dans une note.

Enfin, les flux vers les solutions gérées et le conseil avancé sur les actifs sous administration ont augmenté de 98 millions d'EUR au cours du mois pour atteindre un total de 2,2 milliards d'EUR depuis le début de l'année, soit une augmentation de 40 % en glissement annuel.

Gian Maria Mossa, PDG et directeur général de Banca Generali, a déclaré : " Un mois de forte croissance par rapport à la même période de l'année dernière en termes de collecte nette, ce qui confirme la tendance à la croissance de la collecte en 2023. Septembre a toujours été un mois de transition au cours duquel les banquiers attendent avec impatience la traditionnelle convention annuelle au cours de laquelle les innovations stratégiques et d'offre pour la dernière partie de l'année émergent. En particulier, nous nous attendons à ce que la nouvelle plateforme d'assurance et la mise à jour de l'offre BGFML soutiennent la qualité des résultats du dernier trimestre.

"De plus, en septembre, l'intérêt des clients les plus sophistiqués pour les services d'investissement à valeur ajoutée, le conseil et la gestion d'actifs évolués, se poursuit, avec un total de 1,7 milliard d'euros d'entrées de fonds, soit plus du double - plus 111 % - par rapport à la même période de l'année dernière".

Banca Generali se négocie dans le rouge de 0,8 % à 32,86 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

