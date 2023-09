(Alliance News) - Banca Generali Spa a annoncé lundi qu'elle avait conclu son programme de rachat et qu'entre le 2 août et le 25 septembre, 369 260 actions avaient été rachetées à un prix moyen de 33,1664 euros et pour une contre-valeur de 12,2 millions d'euros.

La société détient ainsi 2,9 millions d'actions propres, soit 2,5 % du capital social.

Lundi, Banca Generali a clôturé dans le rouge de 0,1% à 33,47 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.