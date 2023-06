Banca Generali enregistre une croissance à deux chiffres de sa collecte en mai

(Alliance News) - Banca Generali Spa a annoncé mardi une collecte nette positive de 742 millions d'euros en mai, en hausse de 56 % en glissement mensuel et de 24 % en glissement annuel.

Depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois de mai, la collecte a augmenté de 9 % en glissement annuel pour atteindre 2,74 milliards d'euros.

En termes de produits, la banque fait état d'une forte demande pour les solutions gérées, avec 68 millions d'EUR sur le mois et 520 millions d'EUR depuis le début de l'année. Parmi celles-ci, les contenants financiers se distinguent avec 53 millions d'euros sur le mois et 277 millions d'euros depuis le début de l'année, et les fonds domestiques avec 13 millions d'euros sur le mois et 183 millions d'euros depuis janvier.

La tendance du mois d'avril, qui avait déjà montré une stabilisation progressive des flux d'assurance, s'est confirmée, grâce au renouvellement de la gamme et à l'apport des conteneurs d'assurance, qui ont ainsi compensé la décollecte enregistrée au cours des premiers mois de l'année, 22 M EUR sur le mois et négative de 3 M EUR depuis le début de l'année. Les polices traditionnelles - bien que toujours négatives - ont également montré une nette reprise par rapport à la dynamique des mois précédents, s'élevant à 96 millions d'EUR sur le mois et à 846 millions d'EUR depuis le début de l'année, et les perspectives pour le mois de juin, dans le sillage des nouveaux produits présentés, indiquent un retour à une dynamique positive.

Enfin, l'intérêt pour les actifs sous administration a continué de croître, reflétant la hausse des rendements et les conditions de marché. En mai, les flux entrants ont augmenté de 770 millions d'EUR pour atteindre 3,07 milliards d'EUR jusqu'à présent en 2023, avec une activité sur le marché primaire telle que les nouvelles émissions, les obligations structurées et les certificats enregistrant un chiffre mensuel de 145 millions d'EUR et 836 millions d'EUR depuis le début de l'année, et les PCT émettant 137 millions d'EUR au cours du mois et 256 millions d'EUR depuis le début de l'année. La demande de services de conseil avancés s'est traduite par de nouveaux flux de 172 millions d'EUR au cours du mois et de 678 millions d'EUR depuis le début de l'année, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 92 millions d'EUR réalisés sur l'ensemble de la période janvier-mai de l'année dernière.

Globalement, les flux vers les solutions gérées et le conseil avancé sur les actifs administrés se sont élevés à 235 millions d'EUR au cours du mois et à 1,28 milliard d'EUR depuis le début de l'année.

Gian Maria Mossa, PDG et directeur général de Banca Generali, a déclaré : " Nous sommes très satisfaits de l'ampleur et de la qualité de la collecte du mois dernier. Les chiffres montrent que le mois de mai a été non seulement le plus fort de l'année, mais aussi le meilleur mois de mai de notre histoire. Nous constatons que nos services d'investissement à valeur ajoutée, tels que la gestion d'actifs et le conseil, suscitent de plus en plus d'intérêt et que le déséquilibre en faveur des liquidités et des instruments refuges s'est atténué. Les innovations introduites dans le domaine des fonds domestiques et de l'assurance suscitent des réactions très positives, qui se manifesteront dès le mois de juin. Nous envisageons les prochaines semaines avec confiance, alors que nous approchons de la fin d'un semestre progressivement plus fort".

Les actions de Banca Generali étaient en hausse de 1,1 % à 30,10 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.