Banca Generali S.p.A. est une banque commerciale. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit : - banque privée (32,9%) ; - banque d'affaires (15,3%) ; - autres (51,8%). A fin 2022, la banque gère 14,9 MdsEUR d'encours de dépôts et 11,2 MdsEUR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 48 agences et 171 bureaux implantés en Italie.

Secteur Banques