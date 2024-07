Banca Generali S.p.A. est une banque privée de premier plan en Italie qui offre à ses clients des services de conseil patrimonial sur mesure. La banque s'appuie sur un réseau de plus de 2 200 conseillers financiers et banquiers privés qui se distinguent par leur expérience et leur professionnalisme. A fin 2023, la banque gère plus de 92,8 MdsEUR d'actifs pour le compte de plus de 349 192 clients.