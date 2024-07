(Alliance News) - Banca Generali Spa a annoncé lundi une collecte nette de 697 millions d'euros en juin, en hausse de 32 % en glissement annuel, ce qui porte la collecte cumulée depuis le début de l'année à plus de 3,6 milliards d'euros, en hausse de 11 % depuis 2023.

La demande de produits et services d'investissement a continué de croître avec des flux de 261 millions d'EUR au cours du mois, pour un total de 1,4 milliard d'EUR, en hausse de 126 % en glissement annuel sur six mois.

En termes de composition, les contenants financiers sont restés le premier produit avec des flux de 102 millions d'EUR au cours du mois, soit 717 millions d'EUR depuis le début de l'année, en hausse de 102 % en glissement annuel.

Le résultat des fonds domestiques est tout aussi important, avec 83 millions d'euros de collecte au cours du mois et 430 millions d'euros depuis le début de l'année, soit une hausse de 42 % en glissement annuel, qui s'est également accompagnée d'une amélioration de la collecte des fonds de tiers.

Au total, les produits domestiques ont collecté 1,14 milliard d'EUR depuis le début de l'année, soit une hausse de 74 % en glissement annuel.

La banque a également expliqué que le processus de normalisation des dépôts dans l'assurance se poursuit. Les dépôts dans les services de conseil avancé sur les actifs sous administration sont restés solides à 136 millions d'EUR au cours du mois, en hausse de 567 millions d'EUR depuis le début de l'année.

En ce qui concerne les autres actifs, les entrées nettes se sont élevées à 436 millions d'EUR, en baisse de 17 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,2 milliards d'EUR, les entrées dans les comptes administrés diminuant régulièrement pour atteindre 1,95 milliard d'EUR depuis le début de l'année, soit une baisse de 51 %, et les liquidités nettes étant positives à hauteur de 243 millions d'EUR depuis le début de l'année, contre des sorties de fonds de 1,3 milliard d'EUR l'année précédente.

L'administrateur délégué et directeur général de Banca Generali, Gian Maria Mossa, a déclaré : " L'un des meilleurs mois de 2024, qui nous projette vers le semestre avec une croissance à deux chiffres par rapport au résultat déjà solide de la même période de l'année dernière. La polyvalence et la qualité de notre offre répondent au mieux à nos objectifs de diversification dans les conditions actuelles du marché, avec des services d'investissement avancés dépassant 1,2 milliard d'euros.

"La normalisation dans le monde des fonds à la carte se poursuit également, avec un rééquilibrage entre les fonds de tiers et les fonds maison, grâce à l'intérêt croissant pour la nouvelle gamme luxembourgeoise. En ce qui concerne le réseau, nous nous développons à la fois avec des placements de haut niveau pour l'attrait de notre approche holistique, et avec l'implication croissante de jeunes talents attirés par l'innovation et l'accent mis sur le développement durable dans notre proposition".

"La détermination et la motivation de nos collègues du réseau, renforcées par la récente réorganisation et l'innovation continue des outils, ainsi que la constance de la demande des clients nous permettent d'envisager le développement dans les mois à venir avec confiance et optimisme".

Banca Generali se négocie dans le vert de 0,4 % à 37,88 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.