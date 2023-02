Le Mib tombe à 27 400 ; Mondo TV met le turbo en marche

(Alliance News) - Le principal indice milanais a clôturé en baisse mardi, avec une barre à 27 400 et des salles de marché qui surveillent à la fois les résultats périodiques des entreprises et la situation géopolitique internationale, dans un contexte de possible escalade de la guerre en Ukraine.

Pendant ce temps, les bonnes données économiques de la zone euro ont ravivé les inquiétudes concernant les hausses de taux. L'indice PMI des services a augmenté à 53,0 points en février, contre 50,8 points en janvier, dépassant les estimations d'une augmentation à 51,0 points. En revanche, l'indice PMI de l'industrie manufacturière a chuté à 48,5 en février, contre 48,8 le mois précédent, contredisant les attentes d'une hausse à 49,3. L'indicateur reste en dessous de 50,0, qui sépare la contraction de l'expansion de l'activité.

Par conséquent, l'indice PMI composite - une moyenne des données sur l'industrie manufacturière et les services - a augmenté à 52,3 points contre 50,3 le mois précédent, battant les estimations d'une amélioration à 50,6.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé dans le rouge de 0,7 pour cent à 27 409,34.

En Europe, le CAC 40 de Paris a cédé 0,4 pour cent, le FTSE 100 de Londres a reculé de 0,5 pour cent et le DAX 40 de Francfort de 0,5 pour cent.

Parmi les plus petites bourses italiennes, la Mid-Cap a baissé de 0,3 % à 44 418,06, la Small-Cap de 0,5 % à 30 021,96, et l'Italy Growth a clôturé dans le rouge de 0,5 % à 9 571,44.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Banca Generali a chuté de 1,8% à 32,55 EUR. Citadel Advisors a révisé sa position courte sur le titre à 0,7 % contre 0,69 % précédemment.

Stellantis a cédé 1,7 %. Comme l'ont montré les données de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, mardi, le groupe fusionné PSA et Fiat Chrysler Automobiles a enregistré une baisse de 0,2 % de ses ventes en janvier, ayant enregistré 156 553 voitures contre 156 807 en janvier 2021, avec une part de marché en baisse à 17,2 % contre 19,1 %. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 2,5146 euros par action, pour une contrepartie totale de 217,4 millions d'euros.

Le Conseil d'administration de Recordati - en baisse de 1,2 % - a examiné et approuvé les résultats consolidés préliminaires de l'exercice 2022 qui s'est clôturé par un bénéfice net de 312,3 millions d'euros, en baisse de 19 % par rapport à 2021.

Le groupe Campari a chuté de 1,0 %. La société a annoncé mardi qu'elle a clôturé l'année 2022 avec des ventes et des bénéfices à deux chiffres en glissement annuel. Les ventes de la société ont augmenté de 24 % en glissement annuel au cours du dernier exercice, pour atteindre 2,70 milliards d'euros contre 2,17 milliards d'euros un an plus tôt. Le bénéfice net est passé de 284,8 millions d'euros à 333 millions d'euros, soit une hausse de 17 % en glissement annuel, tandis que le chiffre ajusté a augmenté de 26 %, passant de 307,9 millions d'euros à 387,8 millions d'euros.

Sur une note positive, le minoritaire du segment, Leonardo, a clôturé en hausse de 2,3 % à 10,46 EUR, après le rouge de 2,2 % de la veille. Le titre avait auparavant enchaîné huit séances consécutives à la hausse.

Sur la moyenne capitalisation, Carel Industries - en hausse de 1,8 % - a annoncé mardi qu'il avait signé un accord contraignant pour acquérir la totalité du capital d'Eurotec, un distributeur et intégrateur de systèmes basé à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Banca Popolare di Sondrio, quant à elle, a progressé de 1,3 % à 4,48 euros par action. La Deutsche Bank a relevé son objectif de cours sur le titre à 5,40 euros, contre 4,50 euros précédemment.

Antares Vision, en revanche, a chuté de 3,7 %, bien qu'elle ait pris connaissance de ses résultats consolidés préliminaires pour l'exercice 2022, qui se sont soldés par un chiffre d'affaires d'environ 224 M EUR, conforme aux prévisions et en hausse d'environ 25 % sur un an.

Monte dei Paschi a également chuté de 2,8%, après avoir terminé trois séances sur une tendance haussière.

Du côté des petites capitalisations, Mondo TV a clôturé en hausse de 11%. La société a annoncé mardi qu'elle avait émis les deux dernières obligations de la tranche liée à l'investissement d'Atlas Capital Markets, qui, dans le même temps, a demandé la conversion des quatre dernières obligations sur les 28 émises entre mai et février de cette année. Le prix de conversion était de 0,4040 euros et, par conséquent, les obligations soumises à conversion donnent à Atlas le droit de souscrire à 2,5 millions d'actions Mondo TV, qui ne seront toutefois pas émises, mais prêtées par les actionnaires Giuliana Bertozzi et Matteo Corradi.

Landi Renzo, quant à lui, a augmenté de 1,9 %. Le titre s'est échangé à un niveau inhabituel d'environ 2,7 millions, par rapport à la moyenne quotidienne de trois mois d'environ 614 000.

PLC a clôturé en hausse de 0,7 %. Vendredi, PLC System, une société du groupe, a annoncé qu'elle avait signé un contrat avec Opdenergy Italia Srl pour la construction clé en main d'une sous-station électrique desservant un parc photovoltaïque de 25MW à Contrada 'La Francesca', dans la province de Benevento. Le contrat - signé avec un autre partenaire spécialisé pour l'exécution des travaux de génie civil nécessaires - a une valeur totale de plus de 3 millions d'euros, dont environ 2 millions d'euros pour PLC System.

Esprinet, en revanche, a chuté de 5,4%, s'établissant à EUR6,70 et marquant sa troisième séance baissière consécutive.

Parmi les PME, Alfonsino a chuté de 5,3 % à EUR1,1140 par action, le titre rebondissant après le rallye vert de la veille de plus de 9,5 %.

High Quality Food chute de 3,9 % à 1,1050 EUR. Le titre s'est déprécié de plus de 11 % sur une base hebdomadaire.

Eles a clôturé en baisse de 1,0 %. La société a annoncé mardi que son chiffre d'affaires pour 2022 a augmenté de 15 % en glissement annuel pour atteindre 21,9 millions d'euros, contre 19 millions d'euros un an plus tôt.

Parmi les opérateurs haussiers, minoritaires également sur ce segment, Allcore a mené la barque 6,0 % plus haut avec plus de 36 000 unités échangées contre une moyenne quotidienne de trois mois d'environ 10 500 unités.

À New York - où les échanges boursiers battent leur plein - le Dow est en baisse de 1,6 %, le Nasdaq de 2,0 % et le S&P 500 est dans le rouge de 1,6 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0663 USD contre 1,0685 USD à la clôture de lundi. En revanche, la livre valait 1,2116 USD contre 1,2035 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 83,02 USD par baril contre 83,32 USD par baril lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 834,09 USD l'once contre 1 842,65 USD l'once à la clôture de lundi.

Sur le calendrier économique de mercredi, l'IPC de l'Allemagne est attendu à 0800 CET, tandis que le même chiffre de l'Italie est attendu à 1000 CET. L'Italie doit également mettre aux enchères des BOT à 6 mois et des CTZ à 2 ans, respectivement à 1100 CET et 1130 CET.

Aux États-Unis, à 1300 CET, c'est le tour du rapport sur les taux hypothécaires, tandis que dans la soirée, à 2000 CET, les minutes du FOMC seront publiées.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats d'Anima Holding, Eni, Eukedos, Pirelli et Stellantis sont attendus.

