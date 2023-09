Les grandes banques italiennes devraient continuer à payer une taxe bancaire unique, bien que le gouvernement ait proposé aux prêteurs, le week-end dernier, d'y échapper en contrepartie d'une mise de côté de liquidités destinées à augmenter les réserves tampons.

Le gouvernement a provoqué une déroute des marchés le mois dernier avec l'annonce surprise d'une taxe de 40 % sur les bénéfices que les banques tirent de la hausse des taux d'intérêt.

Des documents montrent maintenant qu'il envisage de donner aux prêteurs la possibilité d'augmenter les réserves non distribuables d'un montant équivalent à 2,5 fois la taxe, qui sera plafonnée à 0,26 % des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) au lieu des 0,1 % du total des actifs initialement proposés.

Cette option profiterait aux banques qui détiennent une plus grande proportion d'obligations d'État italiennes dans leurs actifs par rapport aux prêts.

"Les banques de premier rang choisiront probablement de payer l'impôt sur les bénéfices inattendus plutôt que d'allouer le montant au capital, car l'impact de l'impôt est gérable et le paiement semblerait plus éthique", a déclaré Société Générale.

Banca Akros et le courtier Equita s'attendent également à ce que la plupart des banques paient la taxe.

Akros a souligné le capital excédentaire "déjà abondant" des prêteurs italiens cotés en bourse et les cas d'investissement basés sur une distribution élevée de capital aux actionnaires. Equita a également déclaré que le fait de payer la taxe permettrait aux prêteurs de conserver une plus grande flexibilité dans leur politique de rémunération.

Equita a cité l'entreprise publique Monte dei Paschi di Siena et le prêteur coopératif non coté ICCREA, dont aucun ne prévoit de verser des dividendes cette année, comme les plus grands bénéficiaires.

"Ils pourront raisonnablement mettre les bénéfices en réserve et ne seront pas soumis à l'impôt extraordinaire.

Les actifs bancaires sont évalués en fonction du risque qu'ils comportent, que les règles actuelles fixent à zéro pour les obligations d'État.

Le passage de la base fiscale aux actifs pondérés en fonction du risque aide les banques qui ont une "densité de risque" plus faible, c'est-à-dire le poids moyen du risque par unité d'exposition.

"L'impact de la nouvelle définition fiscale est plus faible pour les entités caractérisées par un modèle d'entreprise plus léger en capital et, par conséquent, par une densité d'actifs pondérés plus faible", a déclaré Equita, citant Fineco et Banca Generali parmi les collecteurs d'actifs et Credem parmi les banques traditionnelles.

L'indice bancaire italien a inversé les gains précédents pour rester stable sur la journée à 1229 GMT.