Banca IFIS SpA est une banque basée en Italie. La Banque est principalement engagée dans le secteur des créances commerciales, des prêts non performants et des créances fiscales. La Banque opère à travers cinq divisions : Banca IFIS, qui est active dans le soutien des créances commerciales des petites et moyennes entreprises opérant sur le marché italien ; Banca IFIS International, qui fournit des services aux entreprises opérant ou basées à l'étranger ; Banca IFIS Pharma, qui soutient les créances commerciales des fournisseurs locaux de services de santé ; Toscana Finanza, qui est engagée dans les activités de l'unité commerciale opérant dans le secteur des prêts non performants, et Fast Finance, qui est principalement impliquée dans le secteur des créances fiscales. En outre, la Banque fournit des services bancaires d'investissement par l'intermédiaire de GE Capital Interbanca SpA. Elle est active en Italie et à l'étranger, notamment en Pologne, en Roumanie, en Hongrie et en Inde, entre autres. Elle opère par le biais du Groupe Interbanca et de Cap.Ital.Fin.

Secteur Banques